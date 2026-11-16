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"Випробування на міцність": Плетенчук пояснив, що стоїть за російськими атаками на судна поблизу країн НАТО

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
255
"Випробування на міцність": Плетенчук пояснив, що стоїть за російськими атаками на судна поблизу країн НАТО
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Джерело: Facebook/Плетенчук Дмитро

Росія своїми атаками на торговельні судна поблизу територіальних вод країн НАТО фактично перевіряє готовність військових союзів реагувати на загрози. Зокрема, небезпечні інциденти відбуваються у західній та північно-західній частинах Чорного моря, де російські війська застосовують дистанційні засоби ураження.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телебачення. Посадовець прокоментував повідомлення прем’єр-міністра Румунії про ураження трьох торговельних суден у Чорному морі.

Росія розпочала кампанію проти українського морського експорту наприкінці минулого року. Це сталося після заяв російського диктатора про намір запровадити морську блокаду України.

Плетенчук наголосив, що замість інших способів протидії українському експорту Росія вдалася до систематичних атак на портову інфраструктуру та безпосередньо цивільні судна.

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"Крім як вдатися до фактично прямого терору з ударами і по портовій інфраструктурі ракетними обстрілами, і безпосередньо по суднах, нічого вони більше вигадати, звісно, не змогли", – зазначив він.

Водночас Росія сама зазнала відчутних втрат у Чорному морі. Йдеться, зокрема, про проблеми з власним експортом, який охоплює зерно, нафту, метал і вугілля.

Через ситуацію в Чорному морі РФ змушена переорієнтовувати експортні операції на Балтійське та Північне моря. Як пояснив Плетенчук, це потребує додаткового часу та фінансових витрат.

Однак, попри ці втрати, російські війська продовжують створювати загрози для міжнародного судноплавства. Для цього вони використовують дистанційні засоби ураження, насамперед безпілотники, а небезпечні інциденти відбуваються навіть поблизу територіальних вод держав НАТО.

"Іноді складається таке враження, що російський диктатор вирішив випробувати на міцність військові союзи інших країн, тому що, окрім того, що вони фактично заважають морському експорту України, події іноді розгортаються і в територіальному морі третіх країн, які є членами Північноатлантичного альянсу", – розповів речник ВМС.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Чорному морі поблизу румунського міста Суліна ввечері 14 листопада безпілотники атакували три торгові судна. Премʼєр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив ці удари, назвавши їх неприпустимими та такими, що порушують міжнародне право.

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