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"Вистачило б на нову МКС": у ГУР розкрили витрати Росії на війну проти України в 2026 році

Іван ЧерленськийІван Черленський
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Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін

У 2026 році Росія передбачила на національну оборону $144,4 млрд. Якщо врахувати й інші витрати, пов'язані з війною проти України, загальна сума сягає $177,4 млрд. Лише офіційний оборонний бюджет можна порівняти з вартістю створення Міжнародної космічної станції (МКС), яку оцінюють приблизно у $150 млрд.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ). У дописі розвідка навела основні статті військових видатків Росії.

На що Росія спрямовує кошти

У бюджеті РФ на 2026 рік на статтю "Національна оборона" закладено 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд). Якщо врахувати й інші витрати, пов'язані з війною проти України, загальна сума зростає до 14,886 трлн рублів ($177,4 млрд). Із них 9,187 трлн рублів, або приблизно $109,5 млрд, припадає на закриту частину так званого оборонного бюджету.

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На розвиток військово-промислового комплексу (ВПК), військово-технічне співробітництво та реалізацію наукових і виробничих програм Москва загалом передбачила 15,929 млрд рублів ($189,8 млн). З цієї суми 6,167 млрд рублів (73,5 млн) виділено на розвиток ВПК, 6,310 млрд (75,2 млн) – на військово-технічне співробітництво, а 3,452 млрд ($41,1 млн) – на наукові й виробничі програми.

Окремо в бюджеті передбачено підтримку російських оборонних підприємств. На компенсацію їхніх витрат заклали 2,054 млрд рублів ($24,5 млн), на запобігання банкрутствам – 463 млн (5,5 млн),а на відшкодування відсотків за кредитами – 500 млн (6 млн). Ще 1,5 млрд рублів ($17,9 млн) спрямують на компенсаційні виплати працівникам.

Крім того, 1,25 млрд рублів ($14,9 млн) Росія планує витратити на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння. Для цього використовують дата-центри, зокрема суперкомп'ютери компанії "Яндекс" та обчислювальні потужності "Сбєрбанку". За оцінкою ГУР, інфраструктура обох компаній залучена до збройної агресії проти України.

Скільки грошей виділяють на безпілотники

На прикладні оборонні дослідження в бюджеті Росії передбачено 26,178 млрд рублів (близько $312 млн). Ще 10,233 млрд рублів ($121,9 млн) планують спрямувати на розробку та виробництво безпілотників різних типів.

Водночас у ГУР наголошують, що ці суми не відображають реального масштабу фінансування галузі БПЛА. Фактичні витрати значно більші, якщо врахувати так звані приватні інвестиції та закупівлі.

Окремо 687,6 млрд рублів (близько $8,19 млрд) закладено на закупівлю безпілотників для Росгвардії. Їх планують використовувати не лише на фронті війни проти України, а й усередині Росії: для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за громадянами та придушення можливих протестів.

У ГУР вважають, що таким чином Москва посилює силові структури, щоб утримувати населення під жорстким контролем.

Військові витрати проти соціальних потреб

За даними української розвідки, офіційні витрати Росії на оборону ($144,4 млрд) більш ніж утричі перевищують сукупні видатки на освіту й охорону здоров’я. На освіту в бюджеті передбачено $21 млрд, а на медицину – $22,5 млрд.

У ГУР наголошують, що сума, передбачена на оборону, співставна з вартістю створення Міжнародної космічної станції – близько $150 млрд. Цих коштів також вистачило б на будівництво понад 150 сучасних онкологічних центрів у Росії.

"Натомість режим Путіна витрачає ресурси як паливо для злочинної війни. Як злоякісна ракова пухлина, він пожирає економічний потенціал країни, живиться людською кров'ю, прирікає росіян та поневолені Москвою народи на тривалий період занепаду, злиднів та історичної ганьби", – зазначили в ГУР.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що дефіцит федерального бюджету Росії за січень – серпень 2026 року сягнув 5,8 трлн рублів ($67,87 млрд). Це в 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року. В Інституті вивчення війни (ISW) пов'язали погіршення бюджетної ситуації з непередбаченим зростанням витрат і скороченням доходів від нафти й газу.

Як писав OBOZ.UA, у 2027 році Росія планує скоротити видатки на соціальну політику, освіту й охорону здоров'я, водночас збільшивши витрати на оборону. На військові потреби передбачено спрямувати 17,1 трлн рублів ($202,58 млрд) – приблизно на 27% більше за початковий план.

Водночас видатки на соціальну політику планують скоротити на 7%, освіту – на 6%, а охорону здоров'я – на 6,8%. Натомість витрати на обслуговування державного боргу мають на 21,6% перевищити початково запланований рівень.

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