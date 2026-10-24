Вистрілювала до 130 снарядів за день: артилерист ЗСУ розповів про досвід роботи з французькою САУ Caesar

Українським захисникам подобається працювати на французькій самохідній артилерійській установці Caesar. Ця САУ "набагато точніша, ефективніша, маневрова, швидко заряджається і використовує більше зразків снарядів". Так, упродовж всього одного світлового дня САУ Caesar вистрілювала до 130 снарядів.

Відео дня

Зараз на лінії фронту активно залучаються безпілотники, і гарматами військові користуються менше, бо "доводиться працювати обережніше". Так розповідає сержант артилерійської батареї 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ ЗСУ Руслан.

В захваті від гармати

"Ми були настільки в захваті від цієї гармати, що екіпажі розподіляли між собою цілі й змагалися, хто більше їх знищить, а потім це обговорювали. Упродовж світлового дня могли вистрелити до 120-130 снарядів, все залежало від цілей. Активна стрільба – здебільшого тоді, коли наша піхота десь штурмує, а ми її підтримуємо", – розповів військовий з позивним "Чайка".

Він додав, що "раніше була трішки інша війна, а зараз через загрозу FPV доводиться працювати обережніше".

За словами Руслана, хоча радянські САУ також можуть "добре справлявся із завданням", вони вже "застарілі для сучасної війни", бо "треба швидко відстрілятися і поїхати".

РЕКЛАМА

"А от на САУ Caesar набагато краще працювати. Ти вже не сидиш у закритому просторі башти, а перебуваєш ззовні, де кращий огляд, і вільніше себе почуваєш. Ця гармата набагато точніша, ефективніша, маневрова, швидко заряджається і використовує більше зразків снарядів. Ми працювали на ній по укриттях, техніці, гарматах і особовому складу противника. Вона зробила багато хороших справ, відколи з’явилася на озброєнні ЗСУ", – зазначив артилерист.

Про що мова

Про французькі САУ Caesar багато говорили у 2024 році, коли українські партнери активно постачали ці гармати нашим захисникам.

Головні історії дня

Ця 155-мм самохідна артилерійська установка з'явилася на озброєнні французької армії після 2000 року, коли до війська було поставлено перші замовлені урядом САУ. Серійне виробництво Caesar стартувало з 2007 року.

Базовий варіант гаубиці вагою 18,5 тонн та довжиною корпусу 10,5 м, оснащений 10-метровою гарматою TR F1 та дизельним двигуном. На шосе вона здатна розганятися до 80 км/год, по бездоріжжю – до 50 км/годину. Боєкомплект складає 18 снарядів.

РЕКЛАМА

САУ Caesar оснащена броньованою кабіною на 5 осіб, що здатна захистити від куль калібром до 7,62 мм та уламків снарядів. Також у кабіні є система кондиціонування повітря.

Керування вогнем здійснюється за рахунок системи "Сігма-30", що має автоматичне наведення, а завдяки автоматичній системі подачі снарядів час для вистрілу значно скоротився.

Стріляти вона може касетними боєприпасами, а також уламково-фугасними, освітлювальними, димовими снарядадами, протитаноквими керованими снарядами BONUS та активно-реактивними боєприпасами.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі розпочнуть виробництво української 155-мм колісної САУ "Богдана". Для цього Краматорський завод важкого верстатобудування, який виступає розробником і виробником артилерійської системи, та польська оборонна компанія Ponar Wadowice S.A. вже створили спільне підприємство PK MIL S.A.