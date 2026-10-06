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Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ
Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

У вівторок, 6 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого було визначено завдання у сфері РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти Росії. Окрему увагу приділили посиленню систем РЕБ для захисту інфраструктури.

Також визначили основні завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними безпілотниками на наступний рік. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна масштабує ефективні рішення РЕБ

"Провів Ставку. Детальні доповіді по спроможностях систем РЕБ, по застосуванню РЕБ для захисту інфраструктури. Саме цей компонент нашої оборони забезпечує значну частину знешкодження російських "Шахедів", – йдеться у повідомленні президента.

Український лідер додав, що для ЗСУ та виробників визначено додаткові завдання, зокрема щодо масштабування найефективніших підходів.

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Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нові санкції проти РФ

Також Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії на цей і наступний роки та постачання до країни-агресорки критичних компонентів і обладнання для виробництва зброї. За підсумками доповіді планується підготувати нові санкційні пакети.

"Щодо цього будуть підготовлені наші нові пакети санкцій, ГУР надасть свої пропозиції Кабінету Міністрів та РНБО. Працюємо і щодо синхронізації наших санкцій в юрисдикціях партнерів", – зазначається у повідомленні.

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Також визначили основні завдання щодо забезпечення українських сил далекобійними дронами на наступний рік.

"Головний критерій – у нас має бути здатність дзеркально відповідати на російські удари", – підсумував президент.

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський провів Ставку. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Визначили завдання на наступний рік: Зеленський провів Ставку щодо РЕБ, далекобійних дронів і санкцій проти РФ

Зеленський заслухав доповідь ГУР про технологічні пріоритети Росії. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів селектор із військовими, урядовцями та керівниками ключових служб і доручив підготувати необхідні заходи протидії. Президент попередив, що за інформацією розвідки, Росія готується до нового масованого удару по Україні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Зеленський розповів про розробку супутникової системи, схожої на Starlink.

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