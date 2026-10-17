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"Вже йдуть випробування": Пашинський анонсував нові види української зброї

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
"Вже йдуть випробування": Пашинський анонсував нові види української зброї
Сергій Пашинський анонсував нові види української зброї. Джерело: NAUDI

Українські оборонні компанії спільно з партнерами продовжують розробку нових видів зброї. Наразі вже проводяться її випробування.

Про це під час розповів голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський. Відповідна заява була зроблена на конференція-зустрічі делегацій німецького та українського ОПК.

Що відомо

"Я хочу запевнити всіх, що наша стратегія – це пошук партнерів, кооперацій, це пошук партнерів в розробці нових видів зброї – у нас вже є приклади, вже йдуть випробування. Це цікаво і важливо не тільки для України, але важливо для безпеки всієї Європи", – наголосив Пашинський.

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За його словами, за останні три роки NAUDI пройшла величезний шлях від початку презентацій та виставок до вже діючих проєктів на 100 мільйонів євро, які вже працюють, активізувались, мають своїх партнерів в Німеччині.

"Які починалися з так званої "датської моделі", яка завдяки позиції німецького уряду, німецького Міністерства оборони вже трансформувалась у величезну сітку горизонтальних зав’язків, спільних проєктів. Яких заплановано на наступний рік під патронатом NAUDI більше ніж на 3 мільярди євро", – підкреслив Пашинський.

Голова NAUDI додав, що для перемоги у війни проти агресора Україні дуже необхідні фінанси та зброя. Але не менше, важливо, що Росія не залякала міжнародних партнерів, які "пліч-о-пліч стоять проти терору, який вона розв’язала проти мирного населення, проти мирних міст".

Як повідомляв OBOZ.UA, одним з позитивних досягнень 2026 року для України є постачання до ЗСУ великого відсотку військової техніки вітчизняного виробництва. А також руху до відкриття експорту зброї, що призведе до залучення зовнішніх фінансів та технологій.

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