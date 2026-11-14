"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії

Колишній офіцер Бундесверу, співзасновник і генеральний директор німецької оборонної компанії ARX Robotics Марк Вітфельд наголосив, що Сили оборони України демонструють виняткову здатність витримувати затяжну війну та продовжувати давати відсіч російським окупаційним військам. За його словами, невідомо, чи змогли б добре оснащені європейські армії так само довго вести бойові дії такої інтенсивності.

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Про це Вітфельд, який 14 років прослужив у німецькій армії, а тепер безпосередньо співпрацює з українськими військовими, сказав в інтерв’ю "Укрінформу". Найбільше в українській армії його вражають її дисципліна та здатність витримувати тяжкі випробування в умовах тривалого конфлікту.

"Це надзвичайно важлива складова здатності Збройних сил вести війну: як довго вони насправді можуть її витримувати?" – зазначив Вітфельд.

Ексофіцер Бундесверу зауважив, що європейські армії мають високий рівень підготовки та необхідне озброєння, однак досвід України порушує питання їхньої готовності до багаторічних бойових дій.

"Після 14 років служби в німецькій армії та співпраці з європейськими партнерами, наприклад у Великій Британії та країнах Балтії, я переконаний, що європейські армії чудово підготовлені й мають необхідне озброєння та техніку для ведення бойових дій або війни", – сказав він.

При цьому Вітфельд поставив під сумнів здатність європейських армій витримувати війну такої інтенсивності та тривалості, якою є збройна агресія РФ проти України.

"Вирішальним є наступне питання: як довго? Як довго Європа змогла б витримувати такий стан і таку війну, які нині переживає Україна?" – каже гендиректор ARX Robotics.

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Він також відзначив те, що успішний опір РФ, який чинить українська армія, супроводжується постійною технологічною адаптацією, зокрема розвитком безпілотних систем.

"Україна дуже добре вміє підтримувати таку високу швидкість інновацій і не відставати технологічно, хоча Російська Федерація має значно більші ресурси", – констатував керівник німецької оборонної компанії.

На його думку, Україні треба прискорювати перехід від інноваційних розробок до масового виробництва військової техніки. Важливу роль у цьому можуть відігравати європейські партнери.

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