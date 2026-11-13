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Як обмеження в роботі Starshield вплинули на українські місії із перехоплення дронів: розкрито дані

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
891
Як обмеження в роботі Starshield вплинули на українські місії із перехоплення дронів: розкрито дані
Ілюстративне фото. Джерело: Unsplash/Bernd Dittrich

Обмеження в роботі супутникової системи Starshield призвели до зриву всіх українських місій із перехоплення російських безпілотників. За даними української сторони, проблеми посилювалися протягом трьох днів.

Про це повідомляє Axios. Наразі Київ звернувся із вимогою до SpaceX і Пентагону пояснити причини таких обмежень.

Через обмеження Starshield зірвалися всі місії з перехоплення БПЛА

Як зазначає видання, це вже другий випадок за останні тижні, коли Україна повідомляє про перебої в роботі військової версії супутникової системи Starlink – Starshield, розробленої компанією SpaceX Ілона Маска.

За інформацією українського посадовця, обмеження фіксували протягом трьох днів. У перший день через них зривалися 10% місій, у другий – 50%, а на третій кількість невдалих операцій сягнула 100%.

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Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік повідомив, що Starshield перестає працювати, якщо швидкість безпілотників перевищує приблизно 160 км/год.

Наразі українська сторона досі не отримала від SpaceX та Пентагону пояснень щодо причин запровадження таких обмежень.

"Наразі ми не отримали жодних роз'яснень ні від SpaceX, ні від Пентагону", – сказав він.

Разом з тим у SpaceX спростували інформацію про будь-які зміни в роботі супутникової системи. У відповіді на запит видання представники компанії запевнили, що її функціонування залишилося без змін:

"Жодних змін не відбувалося".

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують проблеми в роботі супутникового зв’язку Starshield.

"Це не випадкові помилки, а систематичні обмеження швидкості", – наголосив президент.

За його словами, насамперед це суттєво ускладнює перехоплення російських реактивних дронів. Зеленський також заявив, що такі обмеження допомагають Росії вбивати більше українців і завдавати точніших ударів по Україні.

Як писав OBOZ.UA, виданняFinancial Times з посиланням на високопосадовців України повідомляло, що в Києві підозрюють навмисний характер обмежень. Українські чиновники припускають, що таким чином Вашингтон міг намагатися посилити позиції Росії під час переговорів про завершення війни.

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