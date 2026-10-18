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Як Путіну брешуть про успіхи на фронті: військовий оглядач викрив схему

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,9 т.
Як Путіну брешуть про успіхи на фронті: військовий оглядач викрив схему
Володимир Путін. Джерело: Getty Images

В уяві російського диктатора Володимира Путіна, Росія від початку року захопила вже 6,5 тис кв. км території України. Кількість окупованих цьогоріч населених пунктів, переконаний він, перевищила 300.

Такі дані Путін отримує від начальника російського генштабу Валерія Герасимова – і, схоже, вірить у брехливу "переможну" картинку, яку для нього малюють російські генерали. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий оглядач Денис Попович.

Путін озвучує маячню про "успіхи" армії РФ в Україні

Днями російський диктатор знову публічно зробив  низку заяв про "успіхи" армії РФ на фронті.

За його словами, від початку року російські війська нібито захопили близько 6,5 тис. кв. км території України та 310 населених пунктів.

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Як Путіну брешуть про успіхи на фронті: військовий оглядач викрив схему

Лінія фронту в Україні

І ці твердження кардинально розходяться з оцінками незалежних оглядачів, аналітиків та OSINT-дослідників.

Володимир Путін переконує, що Росія захопила близько 6500 квадратних кілометрів території України та 310 населених пунктів з початку 2026 року. Це взагалі не сходиться з тим, що публікують незалежні оглядачі.

Попович вважає, що тут Путін навряд чи свідомо бреше, ймовірно, він дійсно вірить у те, про що каже. Адже саме такі дані, вочевидь, диктатор отримує від російських генералів.

Зокрема, про "перемоги" РФ на полі бою того ж дня перед Путіним звітував Герасимов.

Попович нагадав, що, за версією начальника російського генштабу, війська РФ вже підійшли до Запоріжжя на відстань у 5 км, а також захопили Добропілля і Олексієво-Дружківку на Донеччині. До Краматорська, наполягав Герасимов, окупантам залишилося подолати близько 9 км.

Однак оглядачі та аналітики повідомляють про геть протилежне. Зокрема, за даними DeepState, війська РФ перебувають приблизно за 20 км від Запоріжжя. А в Інституті вивчення війни наголошують: армія РФ не захопила у вересні майже 2 тис. кв.км, як стверджував Герасимов – а втратила понад 100 кв. км через українські контратаки.

"Чому це робиться? Судячи з усього, Путін в це вірить. Навіщо це робить Герасимов? Тут можуть бути дві причини. Або він знає, але хоче сказати те, що хоче почути шеф. Або також послуговується брехливою інформацією. Раціонально пояснити цю паралельну реальність надзвичайно складно", – вважає  Попович.

У підсумку Путін ухвалює рішення та висуває нереалістичні,  не підкріплені реальними досягненнями на фронті вимоги на основі цієї вигаданої картинки. І продовжує відмовлятися від перемовин.

Як писав OBOZ.UA, раніше в ISW заявили, що у Росії перебільшують заяви про просування своїх військ в Україні: – і покроково викрили брехню, яку днями озвучили Путін та Герасимов.

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