Як п’ять стадіонів ''Лужники'': у ГУР розкрили, скільки окупантів ліквідували Сили оборони з початку року

З початку 2026 року армія РФ втратила понад 380 тисяч військових убитими та важкопораненими. Така кількість окупантів могла б заповнити майже п’ять стадіонів "Лужники".

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. Там підкреслили, що у жовтні Сили оборони завдали противнику рекордних втрат за місяць від початку повномасштабної війни – понад 50 тис. осіб.

Втрати армії РФ зростають

За інформацією розвідвідомства, українські бійці дедалі ефективніше уражають живу силу противника завдяки активнішому використанню повітряних і наземних безпілотників, високоточної артилерії та інших сучасних засобів ураження.

"За 10 місяців 2026-го російська армія втратила вбитими та важкопораненими понад 380 тисяч окупантів. Це як майже 5 заповнених стадіонів "Лужники", – йдеться у повідомленні.

У ГУР розповіли, що впродовж цього року втрати російської армії продовжують зростати, адже щомісяця противник у середньому втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими.

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Жовтень 2026 б'є рекорди

Особливо високим цей показник був у жовтні. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом місяця Сили оборони ліквідували та поранили 54 400 російських окупантів, це найбільші втрати ворога за місяць впродовж всієї повномасштабної війни.

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"Це результат спільних зусиль усіх складових Сил оборони України, розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави, підтримки держав-партнерів та стійкості українського суспільства, яке щодня підтримує наше військо", – наголосили в ГУР.

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Нагадаємо, про рекорд втрат у російській армії впродовж жовтня раніше розповідав і президент Володимир Зеленський. Він додав, що українські захисники звільнили 96,2 квадратного кілометра території, що на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж змогли захопити окупанти. Також було зафіксовано рекорд добових втрат. Зокрема, 21 жовтня російська армія втратила 2250 військових.

Як писав OBOZ.UA, у жовтні 2026 року Росія застосувала проти України понад 4000 реактивних безпілотників і близько півтори сотні балістичних ракет. Крім того, ворог випустив 80 крилатих та авіаційних ракет, а також тисячі інших дронів.