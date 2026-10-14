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Як "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 946
Як "Спецпідрозділ Тимура" отримав свою назву: офіцер ГУР розкрив деталі
"Спецпідрозділ Тимура" Головного управління розвідки МО України. Джерело: ГУР МО

Більшість успішних операцій "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки МО України залишаються державною таємницею, тому публічно відомо лише про незначну частину з них.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок у великому місті" на телеканалі ICTV2 розповів офіцер розвідки з позивним "Іванов". За його словами, елітна структура об'єднує понад двадцять абсолютно різних загонів, які виконують завдання на землі, у небі та на воді, а черга з добровольців сюди не зменшується.

Офіцер розкрив цікаву історичну деталь про те, як підрозділ отримав своє ім'я. Тривалий час це велике формування взагалі не мало офіційної назви, а бійці вважали себе просто частиною ГУР. Проте назву їм фактично дав Володимир Зеленський, який у своїх вечірніх зверненнях кілька разів поспіль публічно подякував за результативність та сміливість саме "спецпідрозділу Тимура". Окрім бойових виходів, розвідники також відповідали за надсекретну логістику та безпеку перших осіб держави під час ризикованих візитів президента на острів Зміїний та на передову в Авдіївку.

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Одним із найскладніших напрямків роботи розвідників є морські рейди. "Іванов" брав безпосередню участь у поверненні контролю над островом Зміїний, звільненні "вишок Бойка" та зухвалих десантних висадках на узбережжя тимчасово окупованого Криму, зокрема біля мису Тарханкут. Унікальність цих заходів полягала в тому, що бійці ГУР долали величезні відстані у відкритому морі на звичайних водних скутерах. Оскільки об'єму баків не вистачало на весь маршрут, спецпризначенцям доводилося заправляти гідроцикли прямо на воді під постійною загрозою російських обстрілів та ударів ворожої авіації.

Наразі центр "Тимура" є унікальним за своєю структурою, адже об'єднує воїнів із кардинально різними поглядами на життя. Зокрема, до нього входять загін "Християнське братство", підрозділ "Хімери", де бійці вірують у сили природи, а також відомі водні загони "Тритон" та "Стугна", які стали справжнім жахом для окупантів у Чорному морі. Повну версію розсекречених історій про бої за Вовчанський агрегатний завод, Енергодар та Бахмут можна подивитися у відеосюжеті програми "Ранок у великому місті" на YouTube.

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