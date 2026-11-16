Як відстань від Києва до Парижа: у Міноборони розкрили, скільки кілометрів доріг накрили антидроновими сітками

Від квітня 2025 року на прифронтових автомобільних шляхах облаштували понад 2200 км антидронового захисту. Ці роботи за завданням Міністерства оборони України виконують військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту.

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Про це повідомили в Міноборони. Там зазначили, що загальна протяжність захищених доріг співмірна з відстанню автомобільним маршрутом від Києва до Парижа або довжиною річки Дніпро.

Необхідність таких інженерних робіт зумовлена постійними спробами російських військ атакувати логістичні маршрути та цивільний транспорт. Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту щодня продовжують облаштовувати антидроновий захист, щоб зберегти життя людей і забезпечити рух дорогами, важливими для оборони країни та підтримки прифронтових громад.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство оборони України спільно з кластером оборонних інновацій Brave1 провело випробування розвідувальних безпілотників типу Mavic від дев'яти українських виробників. За результатами тестування частина розробників уже переходить до укладання контрактів з оборонним відомством для подальшого постачання дронів військовим підрозділам.

Потреба в українській альтернативі Mavic пов'язана зі змінами умов війни. Через розширення кілзони військовим потрібні безпілотники, здатні довше залишатися в повітрі, працювати на більшій відстані та зберігати ефективність в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.