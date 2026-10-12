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Як виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадри

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 7,3 т.
Як виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадри
Залізничний міст у Ростові-на-Дону до та після атаки БПЛА. Джерело: Колаж OBOZ.UA

У мережі з'явилися кадри залізничного Розвідного мосту в Ростові-на-Дону після атаки українських БПЛА 10 жовтня. Переправа важлива для постачання російських військ на південному напрямку фронту.

Про це повідомив Telegram-канал "Тризуб". Там опублікували відео, на якому видно міст після удару.

"Мінус міст на болотах – ось так виглядає розвідний залізничний міст у Ростові після атаки БПЛА", – йдеться в дописі.

Як виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадри

Залізничний міст у Ростові-на-Дону після атаки БПЛА. Джерело: Скриншот

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Ростовський розвідний залізничний міст складається з п'яти прольотів. Ним проходить більшість пасажирських поїздів, що прямують через Ростов-на-Дону, а також частина вантажних складів.

Водночас Telegram-канал "єРадар" зазначає, що міст має ключове значення для перевезення російських військових вантажів і техніки на південний напрямок фронту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 10 жовтня українські безпілотники атакували Ростов-на-Дону. Після серії вибухів у місті спалахнула пожежа на території Новошахтинського нафтоналивного терміналу, також відомого як "Юг Руси".

Термінал використовують для зберігання та перевалки нафтопродуктів, зокрема на експорт і для постачання пального російській армії. Його проєктна потужність становить близько 2,5 млн тонн на рік. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь підтвердив атаку, повідомивши про займання в місті. Масштабну пожежу на території термінала також зафіксували супутники NASA.

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