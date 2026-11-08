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"Якщо у світу недостатньо антибалістики": Зеленський запропонував зупиняти російські ракети ще на заводах

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
954
"Якщо у світу недостатньо антибалістики": Зеленський запропонував зупиняти російські ракети ще на заводах
Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки чергового тижня російського терору проти енергетики та цивільних об’єктів України. За словами глави держави, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах.

У цьому контексті, за словами Зеленського, Україна розраховує на "сильний 22-й пакет санкцій ЄС". Про це український президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

Терор протягом тижня

За словами Зеленського, за тиждень Росія випустила по містах і громадах України 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб і понад 3000 ударних дронів.

Президент наголосив, що значну частину ракет вироблено саме цього року, і Київ постійно передає партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва російської балістики

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"У жовтні були великі санкційні пакети України проти залучених фізичних і юридичних осіб. Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС. Дякую всім партнерам, які справді допомагают", – повідомив Зеленський.

Нові цинічні удари ворога

Окремо Зеленський звернув увагу на новий удар по Комишувасі, де нещодавно росіяни вбили десятки людей. Вранці 8 листопада путінські війська атакували FPV-дроном населений пункт, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей.

Також президент констатував, що в різних регіонах України зберігається складна ситуація в енергетичній сфері. Зеленський запевнив, що в кожному постраждалому місті й громаді тривають ремонтні роботи.

"Була вночі атака по Дніпровщині. Росіяни вдарили по енергетиці, і понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла. Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок", – розповів президент.

''Якщо у світу недостатньо антибалістики'': Зеленський запропонував зупиняти російські ракети ще на заводах

Наслідки ворожих обстрілів. Джерело: ДСНС Запоріжжя.

''Якщо у світу недостатньо антибалістики'': Зеленський запропонував зупиняти російські ракети ще на заводах

Наслідки ворожих обстрілів. Джерело: ДСНС Запоріжжя.

''Якщо у світу недостатньо антибалістики'': Зеленський запропонував зупиняти російські ракети ще на заводах

Наслідки ворожої атаки. Джерело: ДСНС Запоріжжя.

Раніше експерти заявляли, що передача Україні далекобійного озброєння, зокрема американських ракет Tomahawk та німецьких Taurus, дозволить Силам оборони вражати ключові об'єкти на території РФ та послабити здатність окупантів завдавати масованих ударів.

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська атакували дронами Хмельницький. В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, а в багатоповерхівках вибито вікна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожу атаку потрапили Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення.

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