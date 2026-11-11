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"Якщо я скажу бігти – біжіть": що відбувається у Слов'янську, на підступах до якого йдуть запеклі бої. Карта

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
1,4 т.
"Якщо я скажу бігти – біжіть": що відбувається у Слов'янську, на підступах до якого йдуть запеклі бої. Карта
Слов'янськ після обстрілу КАБами 2 листопада. Джерело: Національна поліція України

Слов'янськ Донецької області – одне з чотирьох міст, які утворюють український "пояс фортець". Місто постійно перебуває під обстрілами російських дронів, ракет і керованих авіабомб, у ньому майже не залишилося неушкоджених будівель, багато з них перетворилися на руїни.

Нині в місті залишилось менш ніж 10% населення, що було до війни. Що відбувається у Слов'янську, розповіло видання ВВС, журналісти якого побували в місті.

Яка ситуація у Слов'янську

Про ситуацію у Слов'янську журналістам розповіли оператори підрозділу безпілотних систем, які називають себе "Гострі картузи", Яша і Тетяна.

"Якщо я скажу бігти – біжіть", – попередила Тетяна.

Міста, які залишаються в українському "поясі фортець", утворюють потужну лінію оборони й становлять серйозну перешкоду для будь-якого просування російських військ. "Пояс фортець" – це система добре укріплених оборонних рубежів у тих частинах Донецької області, які перебувають під контролем України.

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Ситуація у Слов'янську.Джерело: BBC/Moose Campbell

До війни в місті мешкало понад 200 тисяч людей. Зараз тут залишилося менше ніж 10% населення, і з кожним днем його стає дедалі менше.

На вулицях міста залишились покинуті автомобілі – їх нещодавно знищили російські FPV-дрони з дистанційним керуванням – захисні сітки від дронів, якими накриті дороги, не гарантують безпеки.

Наразі пішки пересуватися безпечніше, ніж автомобілем, пояснила Тетяна.

У місті залишились поодинокі магазини, які працюють. Школа нещодавно зруйнована російськими керованими авіабомбами. Через дорогу в покинутому житловому будинку видно величезну діру, тротуар усіяний уламками скла.

Схожу картину раніше бачили в інших українських містах і містечках Донбасу – наприклад, у Покровську та Бахмуті.

Проте попри постійні сирени повітряної тривоги, дещо в місті працює. Місцева мешканка  Ірина працює в одній з останніх кав'ярень міста. Жінка розповіла, що життя стало неймовірно важким – вона втратила свій будинок, проте виїжджати не збирається: "Я не виїду зі Слов'янська. Це мій дім".

Аліна Ширко, яка сама живе у Слов'янську, координує евакуацію цивільних із міста. За її словами, за останні кілька місяців ситуація стрімко погіршилася. Родинам із дітьми вже наказали виїхати.

"Усі думають про те, щоб виїхати. Я теж про це думаю", – розповіла вона.

Ще одна місцева мешканка Інга, якій 53 роки, також народилася й виросла тут і досі працює в місті, попри небезпеку.

"Мені просто нікуди їхати, і в мене немає грошей, щоб виїхати й забезпечувати себе після цього", – пояснила Інга.

До того ж, каже вона, в Україні немає іншого місця, яке вона вважала б справді безпечним.

Коли журналісти повертались з міста, то побачили, що серед охочих виїхати з міста зібралось до евакуаційного пункту близько десятка цивільних, звідки їх мають вивезти в супроводі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російські війська вранці 2 листопада атакували Слов'янськ Донецької області керованими авіабомбами. Унаслідок обстрілу загинула 68-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення.

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Російські обстрілиВоєнні злочини РосіїВійна в УкраїніУкраїнаСлов'янськевакуаціяБПЛА
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