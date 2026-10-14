''Йдуть дуже напружені бої в районі Костянтинівки'': Романенко розкрив плани ворога. Карта

Операція "Вівальді" на Лиманському напрямку вплинула на плани російських військ щодо подальшого наступу на Донеччині. Водночас противник не відмовився від намірів захопити Слов’янськ і Краматорськ до кінця 2026 року.

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За словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, українські захисники зірвали частину задумів ворога, однак бої на низці напрямків тривають. Про ситуацію на фронті та подальші плани російських військ він розповів в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA.

Як операція "Вівальді" вплинула на плани Росії

За словами Ігоря Романенка, операція "Вівальді" вже дала результат на оперативному рівні. Українські військові завдали удару по основі російського вклинення, що створило можливості для подальших дій.

"Наші Сили оборони зруйнували основу, вістря вклинення противника. Що ще важливіше – вони завдали удару по основі цього вклинення, тому там для нас з’явилася перспектива", – зазначив генерал-лейтенант.

Він пояснив, що подальше просування українських підрозділів назустріч один одному біля основи російського клина може дозволити розділити угруповання противника на окремі частини.

"Якщо наші підрозділи та частини будуть просуватися назустріч один одному біля основи цього клина, його можна буде розрізати, відрізати, а потім і знищувати по частинах", – пояснив Романенко.

Як приклад він навів події поблизу Добропілля влітку та восени 2025 року. Тоді російські бронетанкові й штурмові групи намагалися прорватися на схід від міста, перерізати трасу Добропілля – Краматорськ і створити умови для охоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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За словами Романенка, українські військові розділили російський клин на три ізольовані ділянки, після чого знищували противника на кожній із них окремо.

Він наголосив, що дії російських військ навколо Лимана були спрямовані на підтримку наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

"Дії противника навколо Лимана у будь-якому разі були спрямовані на забезпечення дій своїх підрозділів на головних напрямках – Слов’янську та Краматорську – і ми зруйнували ці плани", – заявив генерал-лейтенант.

Росія наблизилася до Слов’янська, але її плани зірвали

За оцінкою Романенка, дії Сил оборони частково призупинили просування противника в напрямку Слов’янська. Водночас російські війська вже наблизилися до міста приблизно на 10 кілометрів, а повністю зупинити їх поки що не вдалося.

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"Все одно тривають бої за Миколаївку, тобто безпосередньо у напрямку на Слов’янськ", – розповів він.

Російське командування також планувало створити ще одне вклинення на північ від Лимана, щоб спробувати оточити Слов’янськ із півночі, не заходячи до міста. Інший напрямок мав пролягати від Добропілля на південь від Краматорська, що дозволило б оточити й це місто.

Надалі російські війська планували об’єднати ці напрямки наступу. Проте, за словами Романенка, Сили оборони зірвали такі наміри як у районі Добропілля, так і поблизу Лимана.

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Попри це, противник продовжує спроби просуватися безпосередньо на Добропілля, а звідти – далі на Краматорськ. На Слов’янськ російські війська планували наступати з північного сходу, однак через операцію "Вівальді" їхнє просування на цьому напрямку ускладнилося.

"На Слов’янськ вони планували зайти безпосередньо з північного сходу, але там завдяки операції "Вівальді" їхні війська застрягли, і тепер вони шукають резерви", – зазначив Романенко.

Чому тривають напружені бої біля Костянтинівки

Головною метою наступальної кампанії Росії у 2026 році було захоплення Слов’янська та Краматорська до кінця року. За словами Романенка, ці плани зірвані як за термінами, так і за поставленими завданнями. Водночас противник не відмовився від свого задуму.

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"Їхня головна ідея, головна мета наступальної кампанії 2026 року полягала у захопленні Слов’янська та Краматорська до кінця цього року. Вона зірвана і за завданнями, і за часом, але від своїх планів противник не відмовився", – наголосив генерал-лейтенант.

Саме з цим він пов’язує інтенсивність боїв у районі Костянтинівки. За словами Романенка, під контролем України залишаються невеликі ділянки логістичної дороги, що веде з північного заходу.

Російські війська планують просуватися звідти до Олексієво-Дружківки, потім до Дружківки, а далі знову спробувати вийти на Добропілля та Краматорськ.

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"Тому й тривають дуже напружені бої в районі Костянтинівки", – пояснив Романенко.

Він підсумував, що успіх Сил оборони на Лиманському напрямку має оперативне значення, однак не зупинив російського наступу на Слов’янськ.

"Таким чином, успіх Сил оборони на Лиманському напрямку є оперативного рівня. Він не зупинив наступальних дій противника на Слов’янськ", – зазначив генерал-лейтенант.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Богдан Корженко поділився новими подробицями про участь 1 штурмового батальйону 3 ОШБр в операції "Вівальді". Зокрема, його підрозділ отримав завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту. Завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним:ворог зазнав величезних втрат в управлінні, були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою.

Також OBOZ.UA повідомляв про те, що у Росії Z-блогери запанікували через операцію "Вівальді", яку проводять Сили оборони на Лиманському напрямку. Успіхи, яких досягають українські воїни, зривають плани Росії з захоплення Слов'янська і Краматорська. Війська РФ не просто не просувалися, а й втрачали територію.