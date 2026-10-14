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"Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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"Є певні проблеми": Ігнат розповів, що відбувається з попередженнями від партнерів про загрозу балістики
Запуск ракети. Ілюстративне фото. Джерело: Росмедіа

Під час першої хвилі російської атаки на Київ Україна не отримала попередження про запуск балістичних ракет, однак перед трьома наступними ударами така інформація вже надходила. Українська сторона разом із партнерами вже вивчає причини цієї ситуації.

Про це заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Еспресо. Він наголосив, що завчасні попередження важливі, адже після виявлення ракети в радіолокаційному полі на реагування залишаються лічені секунди.

Україна з’ясовує проблеми з попередженнями про ракетні пуски

Як уточнив Ігнат, перед першим ударом по Києву, який стався близько 22:40, українська сторона не мала даних про запуск балістичних ракет. Аналогічний випадок стався і під час попередньої атаки.

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"Є проблематика. Вона вивчається як нами, так і партнерами. Але протягом ночі було ще три хвилі атак балістикою, і інформація була", – підкреслив він.

Ігнат пояснив, що перед трьома наступними хвилями атак попередження про загрозу балістики надходили за кілька хвилин до ударів. І додав, що після того, як ракету фіксують українські радіолокаційні засоби, військові отримують повідомлення про швидкісну ціль, що рухається в напрямку Києва.

У такому разі на реагування залишаються лише десятки секунд, адже ракети, запущені з Брянської та Курської областей Росії, долітають дуже швидко. За словами Ігната, попередження стосуються запусків балістичних ракет, зокрема С-300, С-400 та "Оніксів".

Водночас розвідувальні дані охоплюють і відомості про активність російської стратегічної авіації на аеродромі Енгельс, де базуються Ту-160 і Ту-95, а також про кораблі в Каспійському та Чорному морях, здатні запускати крилаті ракети. Крім того, Україна отримує інформацію про запуск російських безпілотників із різних майданчиків навколо країни.

Як пояснив Ігнат, розвідувальна інформація дає змогу завчасно підготуватися до можливих атак та посилити захист на загрозливих напрямках.

Як писав OBOZ.UA, раніше ситуацію з передачею розвідувальних даних Україні прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, США попередили українську сторону про можливе припинення обміну розвідінформацією, про що на рівні військового керівництва повідомили українських генералів. Водночас глава держави запевнив, що наразі обмін розвідданими між США та Україною триває.

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