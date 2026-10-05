"Є певні рішення": експерт пояснив, як Україні вдалося наростити частку збитих реактивних дронів, і вказав на виклик

На початок жовтня у районі Києва українські сили почали збивати більше реактивних дронів ще на підльоті до столиці. Частка знищених БПЛА цього типу збільшилася приблизно з 50–60% до 70%.

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Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, кращих результатів вдалося досягти завдяки ефективнішому використанню наявних засобів ППО та новому постачанню від партнерів.

"Щодо реактивних дронів я можу сказати, що за підсумками двох днів вихідних, якщо ми беремо конкретно столицю, то серйозно зросла кількість дронів, які збиваються на підльоті до української столиці. Тобто вже є певні рішення, які працюють", – зазначив аналітик.

Він пояснив, що йдеться передусім про ефективніше використання авіації, зенітно-ракетних військ і мобільних вогневих груп.

Окремо триває робота над оновленням озброєння для радянських систем ППО, зокрема "Оси" та "Стріли". Через інтенсивне використання цих комплексів виник дефіцит штатних ракет, тому паралельно в Україні розвивають дрони-перехоплювачі, здатні протидіяти швидкісним реактивним БПЛА.

Покращенню результатів також сприяли рішення міжнародних партнерів. Йдеться про постачання боєприпасів для авіації, додаткових пакетів ППО, ракет і зенітних комплексів, зокрема IRIS-T від Німеччини.

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Водночас Росія продовжує нарощувати застосування безпілотників і шукати нові способи обходити українську оборону.

"Для нас задача складна, тому що нам потрібні додаткові засоби, додаткове продовження переформатування протиповітряної оборони, в тому числі через посилення розрахунків ПЗРК на мостах", – наголосив військовий аналітик.

За словами Мусієнка, одним із найбільш дієвих способів зменшити загрозу російських атак є ураження місць базування безпілотників на території Росії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські сили ППО вже використовують роботизовані турелі для знищення реактивних безпілотників, зокрема "Герань-5". За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, комплекси оснащені машинним зором і технологіями штучного інтелекту, які допомагають зменшити вплив людського фактора під час роботи по цілях. Водночас дальність їхньої дії наразі обмежена, оскільки основним засобом ураження є кулемет.

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У Києві для посилення захисту столиці від російських атак уже встановили понад 12 роботизованих турелей. Володимир Зеленський заявив, що проєкт лише набирає обертів. За його словами, система захисту столиці має бути комбінованою, а одним із її елементів є дрони-перехоплювачі, яких наразі недостатньо.