Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для піхоти Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 75 тис. грн ($1 650 )Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомПутін чекає на капітуляцію, але Україна має протриматися на день довше. Інтерв’ю з МельникомУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУ Кремлі знайшли "нову" причину продовжувати війну проти України і згадали ЗахідУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. ФотоВсе тримала під своїм контролем: внаслідок удару РФ по будівлі НАН України загинула Наталія Букало. Фоторосійський окупант"Мені за твоє вбивство ще грошей дадуть": російські окупанти запустили хвилю терору в РФ після повернення з УкраїниЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в РадіЗеленський, який дав Потапу звання заслуженого артиста, відреагував на вимогу українців скасувати указ і провал голосування в Раді

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео
Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону

Країна-терорист РФ протягом 28 вересня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, було пошкоджено 22 об’єкти.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Двоє людей травмовані та госпіталізовані після ворожої атаки на Київщину ввечері 28 вересня. Їх врятували з-під завалів приватного будинку у Бучанському районі. У постраждалих – травми голови, одна людина також має перелом ключиці. Вся необхідна допомога надається", – йдеться в повідомленні.

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
icon 12,3 т.
Тримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в Олешках
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
icon 8,7 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
icon 8,7 т.
Їй назавжди буде 16: з’явились подробиці про дівчину, яку Росія вбила ударом по Сумах. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
icon 2,7 т.
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. Карта
Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

За словами очільника КОВА, загалом за минулу добу на Київщині пошкоджено 22 об’єкти. У Бучанському районі 10 – приватні та багатоквартирний будинки, транспортні засоби, недіючу ферму.

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

Є постраждалі, пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Наслідки чергової атаки РФ по столичному регіону.

Джерело: ДСНС Київщини

У Броварському 3 об’єкти – два складські приміщення та тимчасову споруду. У Бориспільському – 5 об’єктів: три приватні домоволодіння та транспортні засоби. У Фастівському приміщення кафе.

В Обухівському районі – територію підприємства та транспортний засіб.

Терор не зупиняється

Вже у вівторок, 29 вересня, внаслідок атаки ворожих дронів у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та приватний будинок. У будинку виникла пожежа – рятувальники працюють на місці та ліквідовують її

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти вівторка, 29 вересня, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київ. Ворог вдарив по столиці балістикою, пролунала серія вибухів.

Схожі теми
Російські обстрілиНовини Києва та Київської областіРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись