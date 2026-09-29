Країна-терорист РФ протягом 28 вересня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, було пошкоджено 22 об’єкти.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Двоє людей травмовані та госпіталізовані після ворожої атаки на Київщину ввечері 28 вересня. Їх врятували з-під завалів приватного будинку у Бучанському районі. У постраждалих – травми голови, одна людина також має перелом ключиці. Вся необхідна допомога надається", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника КОВА, загалом за минулу добу на Київщині пошкоджено 22 об’єкти. У Бучанському районі 10 – приватні та багатоквартирний будинки, транспортні засоби, недіючу ферму.

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У Броварському 3 об’єкти – два складські приміщення та тимчасову споруду. У Бориспільському – 5 об’єктів: три приватні домоволодіння та транспортні засоби. У Фастівському приміщення кафе.

В Обухівському районі – територію підприємства та транспортний засіб.

Терор не зупиняється

Вже у вівторок, 29 вересня, внаслідок атаки ворожих дронів у Бучанському районі пошкоджено складське приміщення та приватний будинок. У будинку виникла пожежа – рятувальники працюють на місці та ліквідовують її

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти вівторка, 29 вересня, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київ. Ворог вдарив по столиці балістикою, пролунала серія вибухів.

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