Окупанти знову тероризують Дніпро ударами: є загиблий і руйнування, в місті спалахнула пожежа

Удень 8 листопада російські війська атакували БпЛА приватний сектор Дніпра. Зруйновано приватний будинок, загинула людина, щонайменше троє містян постраждали.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Згодом окупанти вдарили ще й по автотранспортному підприємству.

Росіяни вдарили по Дніпру

Про атаку на приватний сектор у передмісті облцентру Ганжа написав о 10:48.

"Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок. Попередньо, під завалами можуть бути люди", – зазначав тоді посадовець.

Невдовзі стало відомо, що внаслідок атаки ворога є жертва.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень через атаку росіян на приватний сектор Дніпра. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару", – розповів Ганжа об 11:04.

Згодом кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

"До трьох зросла кількість постраждалих через атаку росіян на приватний сектор у Дніпрі. Дві жінки та чоловік отримали допомогу медиків на місці. Від госпіталізації відмовилися", – зазначив Ганжа.

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За годину з лишком після повідомлення про удари по приватному сектору посадовець розповів про нову ворожу атаку на облцентр.

"Росіяни знову завдали ударів по Дніпру. Сталися займання складів та вантажівок на автотранспортному підприємстві. Попередньо, люди не постраждали", – йшлося у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Дніпропетровській області внаслідок чергової атаки понад 600 тисяч людей залишилися без світла у Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури перейшли на роботу від генераторів.