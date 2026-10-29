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Їх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
3,1 т.
Їх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Фото
У Сумській області під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Джерело: ДСНС

У Сумській області під час виконання завдань із гуманітарного розмінування загинули двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Жертвами стали майор Олександр Ковальчук і майстер-сержант Денис Сидорич.

Трагедія сталася у Шосткинському районі внаслідок детонації російського боєприпасу. Про це повідомили у ДСНС України.

Подробиці трагедії

Один із рятувальників загинув на місці, другого доправили до лікарні у критичному стані, однак лікарям не вдалося його врятувати. Інцидент стався під час планової роботи піротехнічного розрахунку в Сумській області.

Під час проведення заходів із гуманітарного розмінування здетонував ворожий боєприпас. Ця робота щодня пов’язана з найвищим ризиком для життя, адже сапери очищують українські території від смертоносної зброї, залишеної внаслідок бойових дій.

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У відомстві зазначили, що Олександр і Денис без залишку присвятили себе забезпеченню безпеки, заплативши за це власним життям.

Олександр Ковальчук, 32 роки – начальник групи механізованого розмінування Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Суми". Понад 15 років свого життя він віддав службі в ДСНС: пройшов шлях від курсанта факультету цивільного захисту до досвідченого керівника підрозділу, накопичивши величезний багаж знань і відповідальності. Вдома на нього чекали дружина, батьки та 4-річний син.

Денис Сидорич, 39 років – сапер-оператор того ж центру. Він поповнив лави рятувальників у 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, свідомо обравши найнебезпечнішу професію в найважчий для країни час. Вдома у нього залишилися дружина, батьки та 8-річний син.

Глава ДСНС України Андрій Даник висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих від імені всього відомства. Він наголосив, що Олександр і Денис прийшли на службу різними шляхами, але їх об’єднували безмежна відданість справі, мужність і готовність захищати життя інших людей.

Їх не дочекались вдома діти: на Сумщині під час розмінування загинули двоє саперів ДСНС. Фото

Рятувальники загинули під час розмінування. Джерело: ДCНС

Нагадаємо, у лікарні 25 жовтня помер рятувальник із Запоріжжя Артем Ханат, який дістав поранення внаслідок російського удару. Медики п’ять днів боролися за його життя, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Марганці Дніпропетровської області загинув пожежник-рятувальник Євген Коновалов. У вільний від служби час він потрапив під удар російського FPV-дрона й дістав тяжкі поранення, несумісні з життям.

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Війна в УкраїніДСНСрятувальникирозмінування
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