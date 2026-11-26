Унаслідок російської атаки на Запоріжжі загинули четверо співробітників Національної поліції України. Жертвами ворожого удару стали підполковник Руслан Сіроух, майор Катерина Рєзнікова та капітани Оксана Рисей і Євген Смиков, які на момент атаки виконували службові обов'язки.

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Про це у Facebook повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько. Всі загиблі працювали у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління обласної поліції.

Що відомо про загиблих поліцейських

Троє правоохоронців загинули безпосередньо на місці російського удару. За життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу, однак наступного дня він помер.

Підполковнику поліції Руслану Сіроуху було 40 років. Понад 23 роки свого життя він присвятив правоохоронній діяльності. Колеги згадують його як досвідченого професіонала, відповідального керівника та людину, яка завжди була опорою для свого колективу. У чоловіка залишилися дружина, двоє синів та мати.

Майору поліції Катерині Рєзніковій було 36 років. У правоохоронних органах вона пропрацювала 19 років, займаючись розслідуванням складних кримінальних справ. Колеги згадують її як доброзичливу людину, яка дарувала тепло та радість оточенню. У загиблої залишилися семирічна донька, чоловік, батьки та сестра.

32-річна капітан поліції Оксана Рисей присвятила службі понад 13 років. Вона працювала старшою слідчою в особливо важливих справах, навчалася в магістратурі та постійно вдосконалювала свої професійні навички. У загиблої залишилися дев'ятирічний син, батьки та старша сестра.

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Капітану поліції Євгену Смикову було 38 років. Він прослужив у правоохоронних органах 12 років. Окрім професійної діяльності, чоловік захоплювався музикою. Внаслідок російської атаки без батька залишився його 12-річний син. Також втрату переживають батьки та брат поліцейського.

За місяць поліція Запоріжжя втратила десятьох співробітників

Кисько наголосив, що російські окупанти продовжують забирати життя правоохоронців, які виконують свої обов'язки поза лінією бойового зіткнення. За його словами, нині межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася.

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"Окупанти цинічно вбивають наших колег. Тільки за цей місяць ми втратили десятьох побратимів і посестер. Не на лінії бойового зіткнення!" – зазначив начальник обласної поліції.

Він також наголосив, що за кожним іменем загиблого стоять нездійснені мрії, незавершені справи та родини, які втратили близьких людей.

"Вони назавжди залишаться частиною нашого колективу, нашої пам'яті та нашої історії. І наш обов'язок – зберегти спогад про них і продовжити справу, якій вони присвятили своє життя", – підсумував Кисько.

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Нагадаємо, внаслідок російської атаки на село Гореничі Київської області загинула 44-річна Людмила Дмитренко. Без матері залишилися троє синів, двоє з яких народилися у 2023 році.

Як писав OBOZ.UA, 23 листопада у Кривому Розі попрощалися з 20-річною фельдшеркою Аліною Зайченко, яка загинула внаслідок російської атаки 20 листопада. Дівчина отримала тяжкі поранення під час виконання професійних обов'язків.