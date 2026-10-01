Під час наступальної операції "Вівальді" Третього армійського корпусу в полон здалися близько 250 військовослужбовців армії РФ. Російські військові здавалися цілими підрозділами, аби вижити та не загинути марно.

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Щоб дочекатися полону, їм, як вони розповіли, довелося їсти кропиву та пити власну сечу. Відповідне відео з полоненими оприлюднив Третій армійський корпус.

"Русскіє нє сдаются" перетворилося на масову здачу

У Третьому армійському корпусі зазначили, що під час наступальної операції "Вівальді" російські військові здавалися в полон цілими підрозділами.

На оприлюдненому відео показали близько 250 полонених військовослужбовців армії РФ. За словами українських військових, окупанти опинилися в умовах, у яких для того, щоб дочекатися полону та вижити, їм довелося шукати будь-яку можливість отримати їжу та воду.

Їли кропиву та пили власну сечу

За словами полонених, через нестачу їжі та води російським військовим доводилося їсти кропиву. Щоб втамувати спрагу, вони пили власну сечу.

Таким чином, заявлене російською пропагандою "русскіє нє сдаются" під час операції "Вівальді" обернулося здачею цілих підрозділів у полон.

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Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що в межах операції "Вівальді" Сили оборони звільнили три села на Донеччині – Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також українські військові відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Як писав OBOZ.UA, Третій армійський корпус застосував наземні роботизовані комплекси розмінування. Зокрема, на напрямку Шандриголового роботи за дві ночі розчистили близько 30 км маршрутів, що дозволило зменшити ризики для саперів.

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