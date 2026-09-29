У Сумах російська терористична армія вбила школярку Катерину Будко. Дівчині було всього 16 років.

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Трагедія сталася 27 вересня внаслідок ворожого авіаудару по обласному центру. Про це повідомили в Сумській школі №1 ім. В. Стрельченка.

Подробиці трагедії

Життя юної дівчини обірвалося внаслідок ворожого удару вдень 27 вересня. Тоді російські війська атакували Суми трьома керованими авіабомбами.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загинули дві людини – літня жінка та 16-річна дівчина. У школі, де навчалася загибла, розповіли подробиці.

Жертвою путінської агресії стала учениця 11-Б класу Катерина Будко.

"Катя назавжди залишиться в пам’яті шкільної родини як учениця, подруга, однокласниця, частинка нашого великого шкільного життя. Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї втрати… У ці важкі хвилини висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Катерини, її однокласникам, друзям і всім, хто її знав", – повідомили в адміністрації школи.

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Нагадаємо, 26 вересня російські окупанти завдали ударів по Сумах. У результаті атаки загинули дві людини, ще шестеро отримали поранення, серед них – дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 29 вересня російські війська здійснили чергову ракетну атаку на Київ. Ворог завдав удару по столиці балістичними ракетами, пролунала серія вибухів.

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