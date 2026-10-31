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Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
75
Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото
Юлія Анфіногенова

На Сумщині померла глухівчанка Юлія Анфіногенова. Молода медсестра понад пів року тому отримала тяжкі поранення внаслідок ворожої атаки на Глухів.

Російський дрон вдарив по авто, в якому 25-річна Юлія зі своїм хлопцем їхала з роботи додому. Про смерть дівчини повідомили видання "Глухів.City" та "Кордон. Медіа".

Що відомо

30 жовтня медіа Сумщини повідомили про смерть тяжко пораненої медсестри з Глухова Юлії Анфіногенової. Вона зазнала тяжких поранень внаслідок удару ворожого БпЛА 4 квітня цього року.

Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото

Юлія Анфіногенова

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"Ворожий дрон атакував автівку, коли 25-річна дівчина поверталася з роботи. Вона отримала важкі поранення і була в комі", – зазначили у "Кордон. Медіа".

Разом з Юлією в атакованому авто, зазначає hlukhiv_board, перебував і її хлопець.

"Із хлопцем усе добре, а от Юля отримала важкі поранення і перебувала у реанімації. Юля – медсестра і близько пʼяти років працювала у приймальному відділенні міської лікарні. До поранення саме вона першою оглядала і надавала допомогу хворим, зокрема і людям, які постраждали через ворожі атаки", – зазначено у повідомленні.

Як писали у "Глухів.City", Юлія  була десятою дитиною в сім’ї, родом із прикордонного Білокопитового. Будинок родини було зруйновано під час російських обстрілів.

Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото

Юлія Анфіногенова

За життя Юлії лікарі боролися понад пів року. Однак зрештою зазнали поразки: серце дівчини не витримало.

Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото

Скриншот повідомлення

Їй назавжди буде 25: померла медсестра з Сумщини, яка постраждала від удару російського дрона. Фото

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, 25 жовтня 2026 року в лікарні померли двоє рятувальників із Запоріжжя та області – сержант служби цивільного захисту Артем Ханат та капітан (начальник караулу) Юрій Ільченко, які отримали тяжкі поранення під час російських обстрілів. Медики боролися за їхнє життя протягом п'яти днів.

Також стало відомо, що  у лікарні помер 12-річний хлопчик, який постраждав від удару РФ по Харківщині: його сестричка загинула на місці 

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