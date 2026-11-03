Їй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. Фото

Унаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі загинула жителька Веселівської громади. Жінка працювала медсестрою та виховувала 11-річного сина.

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Їй назавжди залишиться 29 років. Про це повідомили на Facebook-сторінці Веселівської громади Мелітопольського району.

"29 жовтня 2026 року російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі обірвав життя людей, які просто жили, працювали, їхали у своїх справах, будували плани на майбутнє. Серед загиблих – наша землячка, випускниця Веселівської школи № 2, людина, чиє дитинство, юність і частина життя пов’язані з рідною Веселівщиною. Їй було лише 29 років…", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про жінку

У 2013 році вона закінчила Веселівську загальноосвітню школу № 2. Колишні вчителі та однокласники згадують її як добру, чуйну та відповідальну дівчину, яка любила читати, цінувала дружбу й захоплювалася квітами.

Після закінчення школи жінка здобула медичну освіту та почала працювати медсестрою у Веселівській районній лікарні. Згодом переїхала до Дніпра, де продовжила професійну діяльність у приватній клініці. Свою роботу вона вважала покликанням і прагнула допомагати людям.

Жінка любила життя, дбала про родину та будувала плани на майбутнє. Найбільшою радістю для неї був син.

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У громаді зазначили, що словами неможливо передати горе близьких, які втратили рідну людину. Особливо важко усвідомлювати, що 11-річний хлопчик залишився без мами.

"Це не просто втрата однієї родини. Це біль, який відгукується в серці всієї Веселівської громади. Ми сумуємо разом із рідними, схиляємо голови у скорботі та поділяємо їхнє невимовне горе", – зазначається у повідомленні.

У Веселівській громаді додали, що російська агресія продовжує руйнувати долі, забирати людські життя та позбавляти родини їхнього майбутнього. За кожною такою трагедією стоїть неповторна людська історія, яка назавжди змінює життя рідних і близьких.

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"Світла пам’ять нашій землячці. Нехай добрі спогади про неї назавжди залишаться в серцях тих, хто її знав і любив", – йдеться у повідомленні.

Що передувало

29 жовтня російські війська атакували реактивним безпілотником залізничну платформу в Дніпрі, де перебували пасажири та поїзд № 866 сполученням Дніпро – Запоріжжя. Унаслідок удару загинули 14 людей, ще 14 дістали поранення.

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Президент України Володимир Зеленський назвав атаку жахливим російським ударом по цивільних. Російський безпілотник поцілив по перону, де перебували приміська електричка та регулярний пасажирський потяг.

Як писав OBOZ.UA, російська атака на залізничний вокзал у Дніпрі 29 жовтня забрала життя п’ятьох працівників залізниці. Серед загиблих – провідниці пасажирських вагонів, адміністраторка дитячого простору та працівники, які допомагали пасажирам і забезпечували роботу залізничного сполучення.