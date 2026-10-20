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"Її маленька донечка бореться за життя": у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
3,0 т.
"Її маленька донечка бореться за життя": у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото
Маленька донька Мирослава бореться за життя

У селищі Нова Водолага Харківської області внаслідок російської атаки загинула Маріанна Красюк. Жінку вбив російський дрон.

Її маленька донька Мирослава наразі перебуває в лікарні та бореться за життя. Про трагедію повідомив проєкт "Їх убила Росія".

Російський дрон убив Маріанну Красюк

У мережі повідомили про загибель Маріанни Красюк, яка стала жертвою російської атаки на селище Нова Водолага Харківської області.

"Маріанна Красюк. Мама. Теж убита російським дроном у селищі Нова Водолага Харківської області", – йдеться в дописі.

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''Її маленька донечка бореться за життя'': у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Маріанна Красюк. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Маленька донька Мирослава бореться за життя

Після загибелі матері її маленька донька Мирослава опинилася в лікарні. Наразі дитина бореться за життя.

''Її маленька донечка бореться за життя'': у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Маріанна Красюк. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

''Її маленька донечка бореться за життя'': у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Маріанна Красюк. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

''Її маленька донечка бореться за життя'': у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Харківщині. Фото

Допис. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу на Харківщині 19 жовтня обірвалося життя Інни Марюхни та її 1-річної донечки Ангеліни. Жінка працювала вчителькою молодших класів та відкривала дітям світ знань.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері, 19 жовтня, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми.

Через удар ворога загинули шестеро осіб, це жінки 28, 34 і 36 років, чоловік приблизно 40 років та дівчатка 11 і 1,2 року. Також є постраждалі, серед яких – діти.

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