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"Її поважали колеги і пацієнти": окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
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"Її поважали колеги і пацієнти": окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото
Жінка дуже любила свою роботу

На Донеччині від ворожого безпілотника загинула працівниця лікарні Світлана Федорова. Жінка працювала акушеркою у Лиманській лікарні.

Колеги та пацієнти поважали пані Світлану, адже вона любила свою роботу та старанно її виконувала. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Ефективна медицина Лимана".

РФ воює з мирними людьми

"Сьогодні загинула від ворожого дрону наша акушерка Світлана Володимирівна Федорова… Дуже прикро!" – йдеться у дописі опублікованому 12 жовтня.

''Її поважали колеги і пацієнти'': окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото

Жінка працювала акушеркою у Лиманській лікарні. Джерело: Facebook/Ефективна медицина Лимана

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У Facebook-спільноті розповіли, що до 2011 року жінка працювала акушеркою в жіночому оглядовому кабінеті Лиманської центральної районної лікарні. Після реорганізації медзакладу вона продовжила роботу за фахом у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

''Її поважали колеги і пацієнти'': окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото

Карта. Джерело: DeepState

Там наголосили, що пані Світлана завжди вирізнялася відповідальним ставленням до своїх обов’язків

"Світлана дуже сумлінно і відповідально відносилася до своєї роботи. Її дуже поважали колеги і пацієнтки. Царство Небесне нашій коліжанці Світлані Федоровій! Ми завжди будимо тебе памʼятати", – зазначається у повідомленні.

''Її поважали колеги і пацієнти'': окупанти на Донеччині ударом дрона вбили акушерку. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, у Краматорську російський FPV-дрон влучив у службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок атаки загинув 40-річний поліцейський Артем Ковтун, ще двоє його колег зазнали поранень.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Дніпровщині під час розмінування загинув 23-річний сапер Нікіта Мороз. Внаслідок вибуху невстановленого боєприпасу він отримав важкі травми та помер у лікарні.

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