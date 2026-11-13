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Її син захищає Україну на фронті: у Краматорську внаслідок атаки РФ загинула медсестра. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,8 т.
Її син захищає Україну на фронті: у Краматорську внаслідок атаки РФ загинула медсестра. Фото
Наталії Григорівні було 48 років

У Краматорську внаслідок російського обстрілу загинула 48-річна медсестра Наталія Фомінцова. Жінка перебувала біля власного будинку, коли 9 листопада російські війська завдали удару.

Майже 20 років вона працювала в міській лікарні № 2, допомагаючи пацієнтам опікового відділення з пластичною хірургією. Про загибель медичної працівниці повідомив проєкт "Їх вбила Росія".

Що відомо про загибель Наталії Фомінцової

Наталії Григорівні було 48 років. Вона працювала молодшою медичною сестрою опікового відділення з пластичною хірургією КНП "Міська лікарня № 2".

За словами колег, жінка загинула 9 листопада внаслідок російського обстрілу поблизу власного будинку в Краматорську.

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У медичному закладі розповіли, що Наталія майже два десятиліття була частиною їхньої команди та щодня допомагала пацієнтам.

"Близько 20 років вона була частиною нашої медичної родини. За ці роки поруч із колегами пройшла чимало непростих днів, щодня допомагаючи пацієнтам", – написали на сторінці лікарні.

У загиблої медсестри залишилися чоловік і син-військовий

У Наталії Фомінцової залишилися чоловік і син, який нині захищає Україну на фронті.

Колектив лікарні висловив співчуття рідним і близьким загиблої, її колегам та всім, хто знав Наталію Григорівну.

"Неможливо знайти слова, які могли б полегшити біль рідних. Колектив висловлює щирі співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Наталію Григорівну", – йдеться в повідомленні медичного закладу.

Її син захищає Україну на фронті: у Краматорську внаслідок атаки РФ загинула медсестра. Фото

Наталія Фомінцова. Джерело: facebook.com/russiakills.in.ua

Її син захищає Україну на фронті: у Краматорську внаслідок атаки РФ загинула медсестра. Фото

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, російські загарбники продовжують підступно атакувати комунальників у Краматорську Донецької області. За останні два дні двоє працівників загинули, ще один дістав важкі травми. 

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Війна в УкраїніРосійські обстрілиКраматорськ
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