''Їжа була така смачна'': мешканець Олешок розповів, як українські військові з дронів скидали людям пакунки з продуктами

Під час російської окупації мешканці Олешок отримували продуктові пакунки, які українські військові доставляли за допомогою безпілотників. Спочатку звуки дронів лякали людей, адже вони не знали, що саме наближається до їхніх будинків.

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Згодом місцеві дізналися, що українські захисники скидають їм ящики з їжею, серед якої були консерви, крупи, цукор, сіль і солодощі. Про це під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії розповів евакуйований житель міста Сергій Самарський.

Як українські військові доставляли продукти мешканцям Олешок

За словами Сергія Самарського, спочатку звуки безпілотників викликали в людей страх, оскільки вони не розуміли, що саме прилітає до їхніх осель.

Однак згодом серед місцевих поширилася інформація, що українські військові за допомогою дронів скидають продуктові пакунки. У ящиках були консерви, крупи, цукор, сіль та солодощі. Продукти мали українську символіку.

В одному з пакунків мешканці також знайшли лист від дівчат.

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"Було дуже приємно. Українська їжа була така смачна", – поділився Самарський.

Нагадаємо, що в захоплених на початку повномасштабного вторгнення Олешках російські окупанти створили гуманітарну катастрофу. До міста не завозили продуктів і медикаментів, а дороги були щільно заміновані, через що місцеві жителі не могли самостійно виїхати.

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Як писав OBOZ.UA, 1 листопада евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їм довелося долати маршрут через території Росії та Білорусі. Подробиці рятувальної операції розкрив президент Володимир Зеленський.