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"Їжаки" не врятували: СБС уразили рідкісну ремонтно-евакуаційну машину ворога на Запоріжжі. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
2,4 т.
"Їжаки" не врятували: СБС уразили рідкісну ремонтно-евакуаційну машину ворога на Запоріжжі. Відео
Ураження БРЕМ-1. Джерело: Wikipedia/скриншот з відео.

Сили безпілотних систем ЗС України уразили стратегічну військову техніку окупанта на тимчасово окупованій території Запорізької області. Російська армія використовує машини БРЕМ-1 для евакуації пошкодженої бронетехніки та її ремонту безпосередньо на полі бою. Водночас технікає дефіцитною у військах РФ, а її втрата може ускладнити обслуговування бойових машин противника.

Операцію провели оператори 2-го батальйону 413-го окремого полку СБС "Рейд". Про це йдеться в дописі, опублікованому в Facebook.

Росіяни намагалися посилити захист броньованої ремонтно-евакуаційної машини. Зокрема, вони обладнали її засобом радіоелектронної боротьби (РЕБ) і приварили до корпусу металеві конструкції, схожі на "їжаки".

''Їжаки'' не врятували: СБС уразили рідкісну ремонтно-евакуаційну машину ворога на Запоріжжі. Відео

Ураження БРЕМ-1. Джерело: Сили безпілотних систем.

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Однак ці заходи не завадили українським операторам уразити техніку за допомогою безпілотника.

БРЕМ-1, також відома як "Об’єкт 608", створена на базі шасі основного бойового танка Т-72. Її основне призначення – евакуація застряглих і пошкоджених танків, бойових машин піхоти та іншої важкої бронетехніки, зокрема з-під вогню противника.

Крім того, машина забезпечує технічне обслуговування та ремонт техніки в польових умовах. Це дає змогу повертати пошкоджені бойові машини до строю без необхідності щоразу транспортувати їх до стаціонарних ремонтних баз.

''Їжаки'' не врятували: СБС уразили рідкісну ремонтно-евакуаційну машину ворога на Запоріжжі. Відео

Запорізький напрямок. Джерело: DeepState.

Відомо, що орієнтовна вартість БРЕМ-1 становить 240 млн рублів. У полку "Рейд" також наголосили, що ремонтно-евакуаційні машини такого типу є дефіцитними у російській армії, попри значну кількість танків на її озброєнні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, електричні підстанції та вузли.

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