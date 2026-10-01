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Йому назавжди буде 15: на Дніпропетровщині прощаються з підлітком, якого вбила Росія. Фото

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
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Йому назавжди буде 15: на Дніпропетровщині прощаються з підлітком, якого вбила Росія. Фото
У Синельниковому прощаються з Русланом Берещуком, якого вбила Росія
Джерело: Суспільне Дніпро

1 жовтня в Синельниковому, що на Дніпропетровщині, відбувається прощання  з 15-річним Русланом Берещуком. Підліток загинув 28 вересня внаслідок атаки окупантів по відділенню логістичної компанії.

Загалом того дня обірвалося життя трьох людей, ще троє – дістали поранення. Про це повідомило Суспільне Дніпро.

Що відомо

Зазначається, що на прощання з Русланом, який загинув від російського обстрілу 28 вересня, прийшли близько пів сотні людей. Серед них – родичі, друзі та колеги хлопця.

Хлопець був найстаршим з чотирьох дітей у родині. Він закінчив 9 класів і навчався у коледжі в Покровському.

Мати загиблого Руслана Юлія розповіла, що син не влаштовувався на роботу і не мав працювати, він пішов до відділення, бо його запросили допомогти розвантажити посилки.

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Мати згадує, що Руслан був золотою золотою дитиною, завжди всім допомагав. Того дня прийшов на пошту, щоб допомогти розвантажити посилки, і якраз стався приліт.

На Дніпропетровщині прощаються з підлітком, якого вбила РосіяДжерело: Суспільне Дніпро

"Гарний друг, найкращий син у світі. 28 вересня він сказав, що пішов по екран до відділення, через дві години я дізналася, що там стався приліт. Він не влаштовувався на роботу, він пішов помогти. Попросили розвантажити, щоб швидше. Дві години побув, і більше в мене нема сина..." – розповіла Юлія.

Рідна тітка батька Руслана Альона згадує хлопця як дуже роботящого, він завжди допомагав батькам, адже великій родині потрібні гроші.

"Він дуже допомагав батькам, був не по роках дорослим, дуже розсудливий хлопець. Хотіла дитина грошей собі заробити, він і з мамою ходив працював. У великій родині завжди потрібні гроші", – згадує Альона.

Вчительки Руслана, Світлана Вікторівна і Лілія Василівна, розповіли, що хлопець був старанним, добре навчався, був дуже відкритою людиною і мав багато друзів.

Що передувало

Удень, 28 вересня, російська армія атакувала відділення логістичної компанії у Синельникову, там спалахнула пожежа. Внаслідок удару троє осіб отримали поранення, серед них – 15 річний хлопець, який перебував у лікарні у тяжкому стані (ймовірно, йшлося про Руслана Берещука).

На місці удару тривала пошуково-рятувальна операція.

Внаслідок цього удару загинуло двоє підлітків – Олександр Губенко та Руслан Берещук.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 28 вересня російська окупаційна армія атакувала середмістя Дніпра. Удар припав по бізнес-центру, там виникла пожежа. Троє осіб загинули, також є постраждалі. Люди опинилися заблокованими у будівлі. Рятувальники ДСНС евакуювали їх за допомогою крана.

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