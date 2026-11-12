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Йому назавжди буде 38: під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,1 т.
Йому назавжди буде 38: під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський. Фото
На війні загинув поліцейський Віталій Вінник

На фронті обірвалося життя працівника поліції Віталія Вінника. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Йому назавжди залишиться 38 років. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

"Поліцейська родина Чернігівщини зазнала непоправної втрати: 11 листопада, під час виконання бойового завдання на Донеччині, загинув заступник командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини Віталій Вінник. Йому було всього 38 років…", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Героя

Старший лейтенант поліції Віталій Вінник народився 27 квітня 1988 року в селищі Куликівка Чернігівського району.

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У 2013 році він присвятив себе службі людям і державі. Віталій добровільно став на захист України за власним покликом серця.

Йому назавжди буде 38: під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський. Фото

На фронті загинув поліцейський Віталій Вінник. Джерело: npu.gov.ua

Життя поліцейського обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок удару російського FPV-дрона.

"Увесь колектив поліції Чернігівської області схиляє голови в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Памʼятаємо. Помстимося", – йдеться у повідомленні.

Йому назавжди буде 38: під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув поліцейський. Фото

На фронті загинув поліцейський Віталій Вінник. Джерело: npu.gov.ua

Нагадаємо, на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський полку поліції особливого призначення Київської області 25-річний Ігор Колосов. Життя мужнього захисника України обірвалось 30 вересня 2026 року.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий із Борисполя Київської області Валентин Гира. Життя хороброго українця обірвалось 24 жовтня 2026 року.

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