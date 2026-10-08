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Йому назавжди буде 45: Росія ударом по Прилуках вбила працівника "Укрнафти". Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 хв
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Йому назавжди буде 45: Росія ударом по Прилуках вбила працівника "Укрнафти". Фото
Ігорю Чубу було 45 років

Унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках загинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.

Ігорю Чубу було 45 років. Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз". 

Загибель працівника "Укрнафти"

В "Нафтогазі" повідомили про загибель свого працівника Ігоря Борисовича Чуба внаслідок російського удару по Прилуках.

"На жаль, маємо ще одного загиблого колегу в Прилуках", – зазначили в компанії.

Усю ніч рятувальники працювали на місці російського удару по житловій багатоповерхівці, розбираючи завали. Під час робіт стало відомо про загибель Ігоря Чуба.

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Він працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин в "Укрнафті". Йому було 45 років.

В компанії висловили співчуття близьким, друзям і колегам загиблого.

"Розділяємо ваш біль. Світла пам’ять Ігорю", – зазначили в компанії.

Йому назавжди буде 45: Росія ударом по Прилуках вбила працівника ''Укрнафти''. Фото

Ігор Чуб. Джерело: facebook.com/NaftogazGroup

Йому назавжди буде 45: Росія ударом по Прилуках вбила працівника ''Укрнафти''. Фото

Росія ударом по Прилуках вбила працівника Укрнафти. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

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Війна в УкраїніРосійські обстрілиПрилукиУкрнафтаНАК "Нафтогаз"
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