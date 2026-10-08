Йому назавжди буде 45: Росія ударом по Прилуках вбила працівника ''Укрнафти''. Фото

Унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці у Прилуках загинув працівник "Укрнафти" Ігор Чуб. Усю ніч рятувальники працювали на місці атаки та розбирали завали.

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Ігорю Чубу було 45 років. Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз".

Загибель працівника "Укрнафти"

В "Нафтогазі" повідомили про загибель свого працівника Ігоря Борисовича Чуба внаслідок російського удару по Прилуках.

"На жаль, маємо ще одного загиблого колегу в Прилуках", – зазначили в компанії.

Усю ніч рятувальники працювали на місці російського удару по житловій багатоповерхівці, розбираючи завали. Під час робіт стало відомо про загибель Ігоря Чуба.

Він працював помічником бурильника цеху капітального та підземного ремонту свердловин в "Укрнафті". Йому було 45 років.

В компанії висловили співчуття близьким, друзям і колегам загиблого.

"Розділяємо ваш біль. Світла пам’ять Ігорю", – зазначили в компанії.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Прилуках Чернігівської області в ніч на 8 жовтня тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту. Станом на ранок число жертв удару по багатоповерховому будинку зросла до 22 осіб.

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