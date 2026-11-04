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З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
84
З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото
Місцеперебування офіцера невідоме. Джерело: t.me/dosye_shpiona

Російський капітан Руслан Москвичов убив двох військовослужбовців окупаційної армії у Гуляйполі Запорізької області та після цього втік. Загиблих знайшли з численними вогнепальними пораненнями.

Інформацію оприлюднили в Telegram-каналі "Досье Шпиона". Наразі місцеперебування офіцера невідоме.

Що відомо про злочин

За наявною інформацією, до вбивства причетний капітан Руслан Москвичов, який командує 5-ю мотострілецькою ротою 3-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ (в/ч 51460, Хабаровський край).

З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото

Джерело: t.me/dosye_shpiona

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3 листопада 2026 року він убив двох військових 218-го танкового полку (в/ч 82588, Приморський край).

"Загиблих військовослужбовців виявлено з численними вогнепальними пораненнями, у тому числі контрольними пострілами в голову", – йдеться у повідомленні.

Після скоєння злочину окупант утік. Востаннє його бачили в Гуляйполі Запорізької області.

З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, раніше українська воєнна розвідка зафіксувала нові докази того, що російське командування наказує вбивати власних солдатів. Йдеться про перехоплені розмови, у яких військових без розслідувань оголошують "зрадниками" та наказують їх ліквідувати. Такі випадки мають системний характер.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські окупанти, які повернулися з війни в Україні, скоюють безліч тяжких та особливо тяжких злочинів уже на території РФ. Кількість скоєних ними злочинів у тилових містах РФ зростає щодня, а причиною є повна безкарність.

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