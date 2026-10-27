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За два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області: Зеленський розповів про ситуацію з поставками ППО від партнерів

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read3 хв
249
За два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області: Зеленський розповів про ситуацію з поставками ППО від партнерів
Київ після чергового удару росіян. Джерело: ілюстраційне фото ДСНС

Позиції України на полі бою в поточному році є "найбільш сильними за довгий час цієї війни". Одночасно спостерігаються затримки із допомогою нашій державі західними партнерами. Перш за все це стосується систем протиповітряної оборони і боєприпасів для неї. На тлі посилених країною-агресоркою Росією останнім часом повітряних атак такі затримки дуже дорого обходяться українцям. Всього за два тижні агресори спрямували проти Києва та області понад 100 балістичних ракет.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський ввечері 27 жовтня, у традиційному зверненні до країни. Лідер держави зауважив, що якби обіцянки партнерів виконувались вчасно, "Україна була б у зовсім іншій позиції, і дипломатично – в значно кращій позиції".

Суттєві обмеження в постачанні

"На жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні – і вони відкладені, ці пакети протиповітряної оборони. Я хочу подякувати усім нашим партнерам, які надають свою підтримку вчасно. Але є, на жаль, і затримки. І кожен чує, і кожен бачить, що проти російської балістики нам зараз складно захищатись. І ракет для систем Patriot передусім не вистачає", – зазначив президент.

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Володимир Зеленський нагадав, що за час із 14 жовтня по сьогодні, "фактично за два тижні ворог запустив понад 100 балістичних ракет проти Києва та Київської області". Але на тлі нестачі боєприпасів захищатись від таких атак важко.

"Ми робимо все можливе, щоб зберегти нашу енергетику, щоб зберегти нашу інфраструктуру, нашу логістику. Завдання дуже складне. На жаль, є і жертви. Вчора російські ракети вдарили по території Торговельно-економічного університету в Києвіпо кампусу, по парку поруч, по парку, який має назву "Кіото" на честь міста Кіото, міста – побратима Києва. Пошкоджені будинки, станція та лінії метро. Також росіяни вдарили по Південному мосту в Києві – одній із важливих, дуже важливих логістичних артерій. І ця їхня ескалація проти нашої логістики, проти життя у містах триває вже не перший тиждень", – зауважив президент.

Важливо, щоб світ це бачив

Глава держави уточнив: окупанти завдають балістичних ударів не лише по столиці – через такі атаки страждають "і Дніпро, і Запоріжжя, і Одеса, і Харків, і Суми з Херсоном" – всі не окуповані українські міста та селища.

"Важливо, щоб світ це бачив. Щоб наші партнери це бачили в Сполучених Штатах Америки, від яких залежить майже все із Patriot. Щоб були відповіді і щоб були відповідні дозволи з Пентагону на постачання Patriot", – наголосив президент.

Одночасно триває відповідна робота з європейськими партнерами, додав Володимир Зеленський.

"Щодо наших партнерів у Європі – цими днями ми стараємося зробити все можливе, щоб нові пакети підтримки були", – сказав глава держави і анонсував "найближчими тижнями наші нові комунікації із сильними європейськими країнами".

Обстріли України

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, через що у місті пролунала серія вибухів. Відомо про влучання у Південній міст біля станції метро та гуртожитку. Внаслідок обстрілу є жертва та поранені. OBOZ.UA тут розповідавпро наслідки чергового удару по столиці.

Вранці 25 жовтня російські окупанти також завдали чергової серії ударів по Києву. Унаслідок ворожої атаки у столиці спалахнула пожежа. Наслідки ворожого удару зафіксовані на лівому березі.

Також російські війська з повітря атакували Павлоград Дніпропетровської області. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені. Серед постраждалих – діти.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України визнала удари військ РФ по українській енергетичній інфраструктурі злочинами проти людяності. За роки повномасштабної війни систематичні хвилі атак ставали дедалі частішими й інтенсивнішими.

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