За місяць – одна посадка: темпи просування ворога на фронті суттєво знизилися – ДШВ

Темпи просування російських окупантів на фронті наразі суттєво знизилися порівняно з попередніми періодами війни. Так, за місяць нині ворог може взяти одну посадку.

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Причиною такого уповільнення просування є, зокрема, великі втрати противника. Про це сказав командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол під час зустрічі з журналістами, його слова цитує Укрінформ.

Просування ворога сповільнилось

Темпи просування російських військ останнім часом значно сповільнились. Командувач Десантно-штурмових військ, відповідаючи на запитання щодо поступового захоплення українських територій окупантами, пояснив, що нинішню ситуацію не варто порівнювати з періодами інтенсивного наступу. Нині ворог сповільнився й за місяць захоплює одну посадку.

"Він дуже сильно сповільнився… Якщо він (противник) за місяць візьме одну посадку, це ж не є якийсь оперативний успіх, на якому можна щось розвивати", – зазначив Апостол.

Однією з причин уповільнення просування окупантів є значні втрати ворога, пояснив Апостол. Вони впливають на здатність російських підрозділів підтримувати інтенсивність бойових дій.

Командувач наголосив, що російська армія продовжує використовувати перевагу в людських ресурсах, щоб підтримувати наступальні дії.

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Мапа війни в Україні. Джерело: Deep State

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що українські військові нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова Запорізької області. Водночас російські окупаційні війська продовжують спроби проникнення в українську оборону, намагаючись оточити місто.

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