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"Заблукали? Вихід є!" Українські військові влаштували окупантам "гарячий" прийом на Донеччині. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
714
"Заблукали? Вихід є!" Українські військові влаштували окупантам "гарячий" прийом на Донеччині. Відео
Як українські військові зустріли окупантів на Лиманщині

Українські військові показали, як зустріли російських окупантів у лісах Лиманщини Донецької області. На оприлюднених кадрах – робота бійців, які влаштували загарбникам "гарячий" прийом.

До операції долучилися військовослужбовці підрозділу Deathline першого механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Відео бойової роботи опублікувала 53 бригада.

Як українські військові зустріли окупантів на Лиманщині

Публікацію супроводили промовистим підписом: "Заблукали? Вихід є!". У повідомленні зазначили, що чергова група російських військових переконалася: ліси Лиманщини мають власні правила гостинності.

"Чергова компанія під...рів переконалася, що ліси Лиманщини мають свої правила гостинності", – йдеться в дописі.

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"Кожні 29 секунд – мінус окупант": Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на майже 3 тис. загарбників за добу – Генштаб

Саме так українські захисники описали зустріч із російськими окупантами. Водночас подробиці бою, кількість російських військових та їхні втрати в повідомленні не уточнюються.

Кадри оприлюднили військові підрозділу Deathline, який входить до першого механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади.

''Заблукали? Вихід є!'' Українські військові влаштували окупантам ''гарячий'' прийом на Донеччині. Відео

Українські військові влаштували окупантам гарячий прийом на Донеччині. Джерело: Скриншот

''Заблукали? Вихід є!'' Українські військові влаштували окупантам ''гарячий'' прийом на Донеччині. Відео

Українські військові влаштували окупантам гарячий прийом на Донеччині. Джерело: Скриншот

''Заблукали? Вихід є!'' Українські військові влаштували окупантам ''гарячий'' прийом на Донеччині. Відео

Українські військові влаштували окупантам гарячий прийом на Донеччині. Джерело: Скриншот

''Заблукали? Вихід є!'' Українські військові влаштували окупантам ''гарячий'' прийом на Донеччині. Відео

Допис. Джерело: Скриншот

''Заблукали? Вихід є!'' Українські військові влаштували окупантам ''гарячий'' прийом на Донеччині. Відео

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 8 листопада українські воїни відмінусували ще 2980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 609 380 осіб.

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