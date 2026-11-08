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"Забрали з фронту": Малюк розповів, хто пілотував дрони під час спецоперації "Павутина". Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
363
"Забрали з фронту": Малюк розповів, хто пілотував дрони під час спецоперації "Павутина". Відео
Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк. Джерело: СБУ

Колишній голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деякі деталі спецоперації "Павутина", завдяки якій було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії. Так, спеціалістів, які пілотували дрони під час операції, викликали безпосередньо з фронту, щоб доручити їм ураження російських стратегічних бомбардувальників.

Про це Малюк розповів у дописі в Instagram. Він додав, що серед тих, хто безпосередньо проводив вогневе ураження, – це побратими з числа співробітників Центру спеціальних операцій.

Що відомо

Колишній голова Служби безпеки України розповів, хто пілотував дрони під час спецоперації СБУ "Павутина". Він зазначив, що цих спеціалістів викликали безпосередньо з фронту, де вони виконували бойові завдання, щоб доручити їм ураження російських стратегічних бомбардувальників.

"Серед тих, хто безпосередньо проводив вогневе ураження, – це наші побратими з числа співробітників Центру спеціальних операцій", – сказав Малюк.

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Він розповів, що реалізація відбулась у неділю, військові зайшли о 5 ранку на пункт бойового управління.

"Вони не знали, чому вони їхали до Києва. Коли вони зайшли, ми у всіх забрали мобільні телефони, це не значить, що ми їм не довіряємо, – такі правила", – розповів Малюк.

Після цього, за його словами, виконавців операції почали детально інструктувати. Зокрема, кожному з них була надана мапа, вказано, куди конкретно він має жалити літак, і окрім цього був наданий чіткий макет місцевості з рельєфом, щоб була змога просторово прив'язатися від місця злету до місця ураження.

Колишній голова Служби безпеки України розповів, що деяких військових для проведення цієї операції викликали прямо з фронту.

"Це наші здібні хлопці, найкращі з найкращих. Окремі з них, коли їх кликали на Київ, були на фронті і не могли зрозуміти, коли він у цей час мав вицілити чергового ворожого танка чи живу силу, не міг зрозуміти, що може бути важливіше. Але за результатами успішних ударів тоді вони все зрозуміли", – зазначив Малюк.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в Росії. На території країни-терориста уражено вже десятки літаків. Путінська армія могла втратити щонайменше 40 літаків на загальну суму близько 2 млрд доларів.

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