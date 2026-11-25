Зламана база даних Росстату дала уявлення про безповоротні втрати Росії у війні: з кінця лютого 2022 року було ліквідовано понад 700 тис. російських загарбників. Такі колосальні втрати нагадують найкривавіші битви Першої світової війни.

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Щомісяця російська армія зменшується на 30-40 тис. осіб, компенсувати втрати Кремль намагається шляхом мобілізації – тільки не відкритої, а прихованої. Про це йдеться у статті британського офіцера у відставці Геміш де Бреттона-Гордона для Telegraf.

Москва проводить приховану мобілізацію

Перед так званими "виборами" до Держдуми у Росії медіа та експерти на Заході прогнозували, що після їх завершення Кремль розпочне загальну мобілізацію – адже практично повна відсутність успіхів окупаційної армії в Україні не залишила, як вважалося, російському диктатору Володимиру Путіну іншого вибору.

За даними британської розвідки, щомісяця російська окупаційна армія втрачає на фронті від 30 до 40 тисяч вбитими і пораненими. А загалом за час повномасштабної війни, як підрахували з урахуванням наданої хакерами зламаної бази Росстату російські незалежні видання "Медуза" та "Медіазона", тільки вбитими Росія втратила вже понад 700 тисяч солдатів.

З урахуванням тяжко поранених, що вже не зможуть повернутися у стрій, цифра втрат перевищує 2 млн. осіб, пише автор для Telegraf.

"Масштаби цих втрат нагадують найкривавіші битви Першої світової війни – битви на Соммі та Пашендейлі. На тлі цих жахливих втрат та постійного тиску з боку українських сил залишається одне питання: як довго ще Путін зможе терпіти цю війну?" – озвучує Бреттон-Гордон риторичне запитання.

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І тут же опосередковано дає на нього відповідь: Путін "готовий жертвувати пересічними росіянами у промислових масштабах". Але втрати живої сили російської армії впливають на бажання Кремля закінчити війну значно менше, аніж постійно зростаюча здатність України вражати стратегічні об'єкти на території РФ – за сотні, а часом і за тисячі кілометрів від українського кордону.

"Нафтопереробні заводи, військові аеродроми, стратегічні бомбардувальники, військово-морські засоби та судноплавство – все це стало цілями. Посил безпомилковий: для військової машини Путіна більше немає безпечного тилу", – зазначає ексофіцер.

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Автор матеріалу наголошує: за оцінкою його джерел у британському військовому та розвідувальному співтоваристві, загальна мобілізація у Росії вже триває. Путін просто "маскує її".

Зокрема, російське законодавство зобов'язало роботодавців вести військовий облік і надавати військкоматам списки потенційних призовників. Чотири роки потому цей адміністративний механізм дедалі більше перетворився на систему квотування набору та фінансового примусу.

"Згадайте Ханти-Мансійську область у Західному Сибіру, ​​де потенційним новобранцям пропонують 4,1 мільйона рублів, приблизно 38 000 фунтів стерлінгів, за те, щоб вони зареєструвалися. Це більше, ніж 12-річний заробіток для людини, яка отримує російську мінімальну зарплату. Для сибірських сімей, які перебувають у скрутному становищі, від такого стимулу майже неможливо відмовитися. Але ціна висока. Розвідувальні звіти Міністерства оборони Великої Британії підкреслюють оцінки надзвичайно короткого часу виживання новоприбулих російських новобранців у найнебезпечніших бойових умовах. Це не чоловіки, яких вербують для створення професійної армії. Їх спрямовують у систему виснаження, в якій людські життя розглядаються як одноразові боєприпаси", – наголосив Бреттон-Гордон.

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Він також вказав на дуже красномовний географічний розподіл ліквідованих окупантів, що викриває ще один злочин Кремля: на невеликі міста та села припадає непропорційно велика кількість смертей на війні, тоді як Москва, Санкт-Петербург та інші порівняно заможні мегаполіси залишаються "відносно ізольованими" від війни.

"Це не випадково. Путін уклав негласний суспільний договір із привілейованими класами Росії: залишайтеся вірними, тримайтеся поза політикою, і Кремль здебільшого залишить ваші багатства та сім'ї в спокої. Мешканці провінції йдуть воювати; мешканці Москви та Санкт-Петербурга набагато рідше це роблять... Це загальна мобілізація, що проводиться таємно. Вона дозволяє Кремлю продовжувати свою військову кампанію, не стикаючись з політичними наслідками відкритої мобілізації всієї країни", ––пише Бреттон-Гордон.

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Автор переконаний: така ситуація не може тривати вічно. Навіть за умов тотальної цензури у медіа та використання дезінформації як інструменту державної політики, з часом приховувати військові провали стає все важче. Тож росіяни дізнаються про Чорноморський флот, витіснений Україною із Криму в Новоросійськ, зруйновану автомобільну і пошкоджену залізничну частину Кримського мосту, необхідність користуватися "сухопутним коридором" до Криму, який повністю контролюють українські дрони.

Автор вважає, що Кремль може контролювати телебачення, маніпулювати статистикою та ув'язнювати інакодумців. Він не може нескінченно приховувати людські втрати війни, яка дедалі більше торкається громад по всій Росії. Стратегічна іронія, на його думку, полягає в тому, що найбільша зброя Путіна, його готовність жертвувати людськими життями без політичних обмежень, зрештою може стати його найбільшою слабкістю.

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"Сучасна війна швидко змінюється. Масова мобілізація та переважання людських ресурсів все ще мають значення, але їм дедалі більше заважають високоточна зброя, безпілотники, інтеграція розвідувальних даних та здатність знищувати критично важливу військову інфраструктуру глибоко в тилу ворога. Людська плоть стає дедалі менш ефективною заміною технологічної переваги та оперативної компетентності. Україна продемонструвала, що менша, рішуча сила, розумно оснащена та підтримана західними технологіями, може завдати надзвичайних витрат набагато більшому супротивнику. Ось чому Україна не повинна втрачати надію. "Залицяння" Трампа до Путіна не слід плутати зі стратегічною силою Росії. Військова машина Путіна поглинає людей, гроші та військову техніку зі швидкістю, яка не може тривати нескінченно", – наголосив автор матеріалу.

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Бреттор-Гордон вважає, що нині Британія та Європа несуть історичну відповідальність.

"Ми повинні забезпечити Україну зброєю, боєприпасами, розвідувальними даними та промисловим потенціалом, необхідними для перемоги. Американська політична слабкість не повинна стати стратегічною можливістю для Москви. Путін, можливо, зможе змусити ще одне покоління російських чоловіків воювати . Він може навіть замаскувати загальну мобілізацію під фінансові стимули та адміністративні зобов'язання. Але він не може повернути назад фундаментальні зміни, що відбуваються на полі бою", – зазначив він.

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Британський офіцер у відставці наголосив, що "СВО" Путіна мала продемонструвати світові військову перевагу Росії і допомогти диктатору відновити імперськй виплив Москви. Натомість вона оголила слабкість російської армії, спустошила економіку РФ та залишила цю державу у глибокій ізоляції.

"М'ясорубка продовжує поглинати життя росіян, але вона більше не забезпечує стратегічних перемог, яких Путін відчайдушно потребує. Україна може виграти цю війну. За умови твердої підтримки Великої Британії та Європи, стратегія Путіна на виснаження може виявитися саме тим, що зруйнує його воєнні цілі та, зрештою, його політичну спадщину", резюмував Бреттон-Гордон.

Як писав OBOZ.UA, генсек Н АТО Марк Рютте порівняв втрати армії РФ в Україні з втратами США у В'єтнамі.

За його даними, агресор щомісяця втрачає близько 50 тис. солдатів.