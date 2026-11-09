Загнали усі Ту-160 і 37 Ту-95МС на авіабазу ''Українка'': скільки стратегічних бомбардувальників Росія здатна підняти у повітря

Росія, ймовірно, вперше від початку повномасштабної війни зосередила майже весь свій парк стратегічної авіації на одній базі. На аеродромі "Українка" на Далекому Сході перебувають 10 бомбардувальників Ту-160 і 37 Ту-95МС.

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Про це повідомляє Defence Express із посиланням на дані моніторингової групи AviVector, яка відстежує переміщення російської військової авіації. За її даними, на початку листопада на цей аеродром перекинули кілька стратегічних бомбардувальників з інших авіабаз.

Скільки літаків Росія перекинула на Далекий Схід

Як повідомляє моніторингова група AviVector, від початку листопада на авіабазу "Українка" з аеродромів "Енгельс" та "Оленья" перемістили загалом вісім Ту-95МС і один Ту-160. Імовірно, саме ці літаки ворог залучив до чергового масованого удару по Україні в ніч проти 3 листопада 2026 року.

На самій авіабазі "Українка" російські стратегічні бомбардувальники, ймовірно, розміщені просто неба – без спеціальних укриттів. Розрахунок окупантів може полягати в тому, що українські далекобійні безпілотники поки не здатні долати таку відстань.

Водночас аеродром має для Росії й інше стратегічне значення. Звідти зручно здійснювати польоти Ту-95МС у Тихоокеанському регіоні, зокрема поблизу Японії. Раніше там уже фіксували антирекорд за кількістю вильотів російської авіації, зокрема Ту-142, Іл-20 та Су-35С.

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Чому Росія не може захистити авіабазу "Енгельс"

Про плани РФ звести на аеродромі "Енгельс" до 20 захисних ангарів для стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 стало відомо ще у квітні 2025 року. Перші докладніші відомості про цей проєкт з'явилися в червні 2026-го. Тоді стало зрозуміло, скільки літаків росіяни потенційно зможуть розмістити в укриттях.

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Однак, судячи зі супутникового знімка, оприлюдненого AviVector станом на жовтень 2026 року, будівництво так і не просунулося далі зведення каркасів майбутніх ангарів.

У результаті Росії, схоже, доводиться щоразу переганяти дефіцитні стратегічні бомбардувальники на Далекий Схід. Відстань від "Енгельса" до "Українки" становить майже 5400 кілометрів в один бік. Такий спосіб переміщення літаків виявився для окупантів доступнішим, ніж облаштування надійного захисту для них на основному аеродромі.

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Нагадаємо, Росія продовжує використовувати авіабази "Енгельс" і "Оленья" для розміщення стратегічної авіації, яку залучає до масованих атак по Україні. За супутниковими знімками станом на 9 жовтня 2026 року, на аеродромі "Оленья" перебували сім бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3.

Як писав OBOZ.UA, у серпні 2026 року українські сили уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на військовому аеродромі "Енгельс". Окрім літака, було пошкоджено склад боєприпасів і сховище паливно-мастильних матеріалів.