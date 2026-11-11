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Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
1,4 т.
Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео
Порт Усть-Луга було вкотре атаковано 11 листопада

У ніч проти 11 листопада у Ленінградській області РФ лунали вибухи. Під ударом вкотре опинився найбільший морський порт Росії на Балтиці – Усть-Луга.

На території об'єкту спалахнула пожежа, також, імовірно, палають танкери в акваторії. Кадри з місця зібрав Telegram-канал Exilenova+.

Атаковано порт Усть-Луга

Сили оборони цієї ночі не оминули увагою найбільший російський порт на Балтиці. У районі об'єкта лунали вибухи, після яких там спалахнула пожежа.

Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Пожежі в порту Усть-Луга

"Морський порт Усть-Луги станом на зараз. На об’єкті триває пожежа. Ймовірно, також були атаковані танкери", – зазначали в Exilenova+ ще о 02:22 ночі.

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З часом пожежа розгоралася все більше, її чудово було видно навіть з Естонії.

Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Пожежу в Усть-Лузі було видно з Естонії

Супутники сервісу NASA FIRMS  зафіксували численні осередки пожежі не лише в порту, а й у акваторії, що може підтверджувати повідомлення, що горять і танкери.

Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Пожежі в порту Усть-Луга

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко визнав ураження.

"Попередньо, внаслідок атаки БПЛА є влучання в портовій зоні Усть-Луги, сталося займання, необхідні сили та засоби розпочали гасіння. Також сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції в Усть-Лузі. Подальша інформація уточнюється", – писав він о 05:02.

Заграву видно навіть з Естонії: у російському порту Усть-Луга спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Фото і відео

Скриншот повідомлення

Станом на 04:37 Дрозденко "назбивав" над Ленінградською областю 146 безпілотників.

Підтверджує пожежу у порту Усть-Луга й незалежне російське видання ASTRA.

"Читачі ASTRA діляться відео масштабної пожежі в Кінгісеппському районі Ленінградської області. Раніше в регіоні оголошували небезпеку дронів, жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО.Відео OSINT-аналітиком ASTRA не верифіковане, але про пожежу в районі порту повідомляли місцеві жителі. Порт Усть-Луга – це великий російський морський торговельний порт на Балтійському морі, у Фінській затоці. Один із ключових експортних вузлів Росії на Балтиці, розташований приблизно за 100-150 км від Санкт-Петербурга",  – йдеться у повідомленні видання.

В ASTRA додали, що порт розпочав роботу у 2001 році. Має термінали для перевалки нафти, нафтопродуктів, вугілля, сірки, мінеральних добрив, газового конденсату, СПГ і контейнерних вантажів. Усть-Луга має стратегічне економічне значення для Росії та її ВПК.

Як повідомляв OBOZ.UA, ніч проти 11 листопада видалася "веселою" для низки регіонів РФ.

Ракетну небезпеку та загрозу БПЛА, окрім  Ленінградської, оголошували у Тверській, Ульяновській, Самарській, Саратовській, Пензенській, Кіровській, Липецькій, Воронезькій, Нижегородській, Тамбовській, Саратовській, Брянській, Орловській, Білогірській та Калузькій, областях. Ба більше, повітряна тривога лунала і в Комі, Татарстані, Марій-Ел, Чувашії та Мордовії.

Через  тривоги вводилися тимчасові обмеження на польоти в аеропортах Калуги, Пскова, Пензи, Саратова, Ярославля, Саранська, а також в пітерському Пулково та московських Внуково і Домодєдово.

У Твері, зокрема, відзначилася російська ППО, котра вкрай вдало  уразила житловий будинок.

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