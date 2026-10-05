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Загиблі через падіння Ту-95МС в Росії офіцери завдавали ракетні удари по Україні: спливли подробиці

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 2,4 т.
Загиблі через падіння Ту-95МС в Росії офіцери завдавали ракетні удари по Україні: спливли подробиці
Ту-95МС розбився під час навчального польоту. Джерело: Exilenova +

Під час аварії бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС в Амурській області 29 вересня загинули вісім російських офіцерів. Шестеро з них входили до основного екіпажу Ту-95МС, ще двоє могли перебувати на борту як перевіряльники чи пасажири.

Троє загиблих згадувалися українським проєктом "Книга катів" як учасники чи організатори ракетних ударів. Про це повідомляють російські медіа.

Ту-95МС розбився під час навчального польоту

Літак розбився поряд із селом Красноярове в Амурській області. Спочатку повідомлялося, що внаслідок аварії загинули шестеро членів екіпажу, які виконували навчально-тренувальний політ з авіабази "Українка".

Пізніше у пабліку "Сільські новини" селища Серишево Амурської області, де розташована авіабаза "Українка", з’явилася інформація про відкриття меморіалу на згадку про загиблих льотчиків.

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На цю публікацію звернув увагу OSINT-аналітик duke garland. "Медіазона" перевірила опубліковані дані та встановила, що всі вісім загиблих служили у стратегічній авіації.

Загиблі через падіння Ту-95МС в Росії офіцери завдавали ракетні удари по Україні: спливли подробиці

Загиблі через падіння Ту-95МС в РФ офіцери завдавали ракетні удари по Україні. Джерело: Exilenova +

Хто був на борту Ту-95МС

Шестеро загиблих входили до основного екіпажу бомбардувальника, ще двоє могли перебувати на борту як перевіряльники чи пасажири.

Більшість загиблих до переведення в Амурську область служили в Енгельсі Саратовської області, зазначає "Медіазона".

Серед загиблих – майор Андрій Лобанов, майор Андрій Герасимов та підполковник Федір Павлюков. Вони згадувалися українським проєктом "Книга катів" як учасники чи організатори ракетних ударів по Україні.

Загиблі через падіння Ту-95МС в Росії офіцери завдавали ракетні удари по Україні: спливли подробиці

Загиблі через падіння Ту-95МС в РФ офіцери завдавали ракетні удари по Україні. Джерело: Exilenova +

Як повідомляв OBOZ.UA, в Амурській області Росії розбився військовий літак Ту-95МС, який належав авіагрупі "Українка". Шестеро членів екіпажу загинули, ще одну людину з пораненнями госпіталізували. Аварія сталася в районі села Красноярово.

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