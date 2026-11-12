У місті Яготин на Київщині 11 листопада внаслідок російського обстрілу загинули двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко ліквідували наслідки ворожого удару, коли окупанти здійснили повторну повітряну атаку.

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Трагедію підтвердив очільник ДСНС Андрій Даник. Його цитує пресслужба відомства.

"Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко", – розповів Даник.

Окрім цього, поранення отримали ще двоє рятувальників: Сергій Мусіяка та Валентин Михно. Вони госпіталізовані.

Що відомо про жертв російського обстрілу

Бондаренко 25 років свого життя присвятив пожежно-рятувальній справі. У нього залишилися дружина, донька та син.

Литовченко був рятувальником понад 30 років. Вдома на нього чекали дружина й син.

"Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою – невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів", – заявив Даник і передав усім рідним і близьким загиблих свої співчуття.

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Як писав OBOZ.UA, 11 листопада ЗС РФ знову атакували декілька районів Києва; відомо про щонайменше одного потерпілого. Окрім того, держава-агресор запустила дрони по місту Яготин. Влучання зафіксовані на території підприємства, а також місцевого ліцею. Пошкоджено приватні будинки й автівки.

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