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Загинули внаслідок підступних повторних ударів під час ліквідації пожежі: Росія вбила двох рятувальників у Яготині. Фото

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
912
Загинули Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко
Під час ворожої атаки загинули Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко. Джерело: пресслужба ДСНС

У місті Яготин на Київщині 11 листопада внаслідок російського обстрілу загинули двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко ліквідували наслідки ворожого удару, коли окупанти здійснили повторну повітряну атаку.

Трагедію підтвердив очільник ДСНС Андрій Даник. Його цитує пресслужба відомства.

"Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко", – розповів Даник.

Окрім цього, поранення отримали ще двоє рятувальників: Сергій Мусіяка та Валентин Михно. Вони госпіталізовані.

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Що відомо про жертв російського обстрілу

Бондаренко 25 років свого життя присвятив пожежно-рятувальній справі. У нього залишилися дружина, донька та син.

Литовченко був рятувальником понад 30 років. Вдома на нього чекали дружина й син.

"Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою – невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів", – заявив Даник і передав усім рідним і близьким загиблих свої співчуття.

Загинули внаслідок підступних повторних ударів під час ліквідації пожежі: Росія вбила двох рятувальників у Яготині. Фото

Олександр Бондаренко та Юрій Литовченко. Джерело: пресслужба ДСНС

Загинули внаслідок підступних повторних ударів під час ліквідації пожежі: Росія вбила двох рятувальників у Яготині. Фото

Повний текст повідомлення. Джерело: Скриншот Telegram-каналу Державної служби з надзвичайних ситуацій

Як писав OBOZ.UA, 11 листопада ЗС РФ знову атакували декілька районів Києва; відомо про щонайменше одного потерпілого. Окрім того, держава-агресор запустила дрони по місту Яготин. Влучання зафіксовані на території підприємства, а також місцевого ліцею. Пошкоджено приватні будинки й автівки.

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