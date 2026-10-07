Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

У Прилуках Чернігівської області російська окупаційна армія вбила щонайменше 13 осіб в одному багатоповерховому будинку. Жертвами путінського терору стала ціла родина – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна дочка Катерина Антипенко та однорічний онук Саша.

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Ще одна онука, Ольга, вижила. Про це повідомляє видання "Суспільне Чернігів".

Трагічні наслідки обстрілу

Сім’я Вікторії Бондаренко мешкала на п’ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета. У результаті ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Прилуках квартира людей була повністю знищена.

Загибель цілої родини підтвердила кума загиблої Вікторії Бондаренко, Лариса Галич, яка хрестила її сина та доньку. За словами жінки, 58-річна Вікторія вдома доглядала за наймолодшим онуком Олександром, якому був один рік і дев’ять місяців.

Дочка Вікторії — 37-річна Катерина — працювала в місцевому кіоску, щоб прогодувати сім’ю. Чоловік Катерини вже давно працює за кордоном. Дізнавшись про трагедію, він уже виїхав додому.

За словами Лариси Галич, про те, що з-під завалів рятувальники витягли тіла Катерини та її сина Олександра, їй повідомили близько 12:00. Старша дочка Ольги вижила.

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Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед людей, убитих росіянами, є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.