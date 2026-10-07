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Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,7 т.
Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото
Росія ударом по Прилуках вбила сім'ю. Джерело: Суспільне Чернігів

У Прилуках Чернігівської області російська окупаційна армія вбила щонайменше 13 осіб в одному багатоповерховому будинку. Жертвами путінського терору стала ціла родина – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна дочка Катерина Антипенко та однорічний онук Саша.

Ще одна онука, Ольга, вижила. Про це повідомляє видання "Суспільне Чернігів".

Трагічні наслідки обстрілу

Сім’я Вікторії Бондаренко мешкала на п’ятому поверсі будинку, куди влучила російська ракета. У результаті ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Прилуках квартира людей була повністю знищена.

Загибель цілої родини підтвердила кума загиблої Вікторії Бондаренко, Лариса Галич, яка хрестила її сина та доньку. За словами жінки, 58-річна Вікторія вдома доглядала за наймолодшим онуком Олександром, якому був один рік і дев’ять місяців.

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У Сумах внаслідок ворожого удару загинув працівник фармацевтичного заводу: раніше Росія вбила його доньку. Фото

Дочка Вікторії — 37-річна Катерина — працювала в місцевому кіоску, щоб прогодувати сім’ю. Чоловік Катерини вже давно працює за кордоном. Дізнавшись про трагедію, він уже виїхав додому.

За словами Лариси Галич, про те, що з-під завалів рятувальники витягли тіла Катерини та її сина Олександра, їй повідомили близько 12:00. Старша дочка Ольги вижила.

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Наслідки ракетного удару. Джерело: Національна поліція України

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Триває розбирання завалів. Джерело: Національна поліція України

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Руйнування після атаки. Джерело: Національна поліція України

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Під завалами можуть бути люди. Джерело: Національна поліція України

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Наслідки терору. Джерело: Чернігівська ОВА

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Зруйнований будинок. Джерело: Прокуратура України

Загинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. Фото

Рятувальні роботи на місці теракту. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед людей, убитих росіянами, є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.

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