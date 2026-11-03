Закрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. Фото

1 листопада російські окупанти атакували місто Козятин Вінницької області "Шахедами". Внаслідок російського обстрілу загинула Тетяна Савченко, 1963 року народження.

Відео дня

Жінка закрила собою двох 5-річних онучок, врятувавши їх. Про це повідомили в проєкті Їх убила росія та Роман Руденко на Facebook-сторінці.

Що відомо

"Вчора російські терористи вбили Тетяну Савченко, атакувавши "Шахедами" місто Козятин. У момент російського удару 63-річна жінка закрила собою двох 5-річних онучок", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в момент прильоту Тетяна Семенівна поверталася з внучками зі змагань. Під час вибуху закрила дівчаток собою, щоб уберегти.

Прощання з Тетяною Савченко відбудеться 3 листопада о 12:00 за адресою місто Козятин, вулиця Львівська 35. Похована Тетяна буде на міському кладовищі.

"Просимо громаду приєднатися до памʼятної панахиди та провести Тетяну Семенівну в останню дорогу", – написав Роман Руденко.



Допис проєкту Їх убила росія. Джерело: Скриншот допису

Що відомо про обстріл

1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей – це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

РЕКЛАМА

Ще четверо осіб, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.

Влучання сталося на території гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді. Безпілотник влучив між гуртожитком та одним із навчальних закладів.



Росіяни атакували Козятин 1 листопада. Джерело: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів став житловий багатоповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали мирні жителі, зафіксовано масштабні руйнування.