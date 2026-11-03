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Закрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. Фото

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
11,8 т.
Закрила собою онучок: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Вінниччині. Фото
Росія вбила Тетяну Савченко. Джерело: Facebook Їх убила росія / колаж OBOZ.UA

1 листопада російські окупанти атакували місто Козятин Вінницької області "Шахедами". Внаслідок російського обстрілу загинула Тетяна Савченко, 1963 року народження.

Жінка закрила собою двох 5-річних онучок, врятувавши їх. Про це повідомили в проєкті Їх убила росія та Роман Руденко на Facebook-сторінці.

Що відомо

"Вчора російські терористи вбили Тетяну Савченко, атакувавши "Шахедами" місто Козятин. У момент російського удару 63-річна жінка закрила собою двох 5-річних онучок", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що в момент прильоту Тетяна Семенівна поверталася з внучками зі змагань. Під час вибуху закрила дівчаток собою, щоб уберегти.

Прощання з Тетяною Савченко відбудеться 3 листопада о 12:00 за адресою місто Козятин, вулиця Львівська 35. Похована Тетяна буде на міському кладовищі.

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"Просимо громаду приєднатися до памʼятної панахиди та провести Тетяну Семенівну в останню дорогу", – написав Роман Руденко.

Допис проєкту Їх убила росія.Джерело: Скриншот допису

Що відомо про обстріл

1 листопада російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей – це 13-річна дівчинка та жінка, яка померла в реанімації.

Ще четверо осіб, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Також госпіталізували 24-річного чоловіка з легкими травмами.

Влучання сталося на території гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді. Безпілотник влучив між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

 

Росіяни атакували Козятин 1 листопада.Джерело: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що уночі 3 листопада окупаційна армія Росії завдала численних ракетних ударів по Дніпру. Однією з цілей путінських терористів став житловий багатоповерховий будинок. Унаслідок атаки постраждали мирні жителі, зафіксовано масштабні руйнування.

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