Залучаються перехоплювачі і авіація: Хмара розповів про стан справ з перехопленням реактивних безпілотників
Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями.
Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з представниками медіа, на якій був присутній OBOZ.UA. За його словами, Україна вже має успішний досвід застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, а також продовжує вдосконалювати використання бойової авіації.
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