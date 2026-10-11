Залучаються перехоплювачі і авіація: Хмара розповів про стан справ з перехопленням реактивних безпілотників

Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Ефективність знищення звичайних "Шахедів" уже перевищує 90%, а одним із ключових завдань залишається масштабування успішних рішень для боротьби зі швидшими повітряними цілями.

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Про це повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з представниками медіа, на якій був присутній OBOZ.UA. За його словами, Україна вже має успішний досвід застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників, а також продовжує вдосконалювати використання бойової авіації.

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