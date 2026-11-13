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Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
99
Заміна "Мавікам": дрони українського виробництва з покращеними характеристиками пройшли тестування
Через розширення кілзони військовим потрібні дрони, які довше залишаються в повітрі. Джерело: mod.gov.ua

Кластер оборонних інновацій Brave1 спільно з Міністерством оборони України 12 листопада провели випробування розвідувальних безпілотників типу Mavic від дев’яти українських виробників. За результатами тестування частина розробників уже переходить до контрактування з оборонним відомством для подальшого постачання дронів військовим підрозділам.

Про результати випробувань повідомило Міністерство оборони України. Деталі тестування та вимоги до українських безпілотників оприлюднило відомство.

Чому шукають заміну

Mavic став одним із ключових інструментів розвідки тактичного рівня. Однак умови сучасної війни змінюються, а разом із ними зростають вимоги до безпілотників.

Через розширення кілзони військовим потрібні дрони, здатні довше залишатися в повітрі, працювати на більшій відстані та зберігати ефективність під впливом засобів радіоелектронної боротьби ( РЕБ).

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Цивільні безпілотники дедалі менше відповідають цим потребам. Саме тому Міноборони та Brave1 розвивають напрям українських розробок, які зможуть стати повноцінною альтернативою Mavic.

Що перевіряли

Під час випробувань фахівці оцінювали характеристики безпілотників, важливі для їхньої роботи на фронті. Зокрема, перевіряли:

  • стійкість до засобів радіоелектронної боротьби;
  • якість відеозв’язку та передачі даних;
  • тривалість польоту;
  • інші технічні характеристики, необхідні для виконання завдань у бойових умовах.

За підсумками тестування виробники, чиї безпілотники підтвердили бойову готовність, уже переходять до укладання контрактів із Міністерством оборони. Після цього розробки зможуть постачати у військові підрозділи.

Вимоги до дронів

У Міноборони наголошують, що просто створити копію Mavic недостатньо. Україні потрібна функціональна альтернатива, пристосована до умов сучасного поля бою та конкретних завдань військових.

Українські безпілотники мають відповідати кільком основним вимогам:

  • Стійкість до РЕБ – здатність працювати в умовах радіоелектронного придушення, зокрема без GPS.
  • Тривалість польоту – щонайменше 60 хвилин у повітрі.
  • Віддалене керування – можливість працювати на більшій відстані, щоб оператор міг перебувати в безпечнішому місці.
  • Зручність керування – звичний для військових інтерфейс, який не потребуватиме тривалого перенавчання.

Міноборони та Brave1 продовжують розвивати українські оборонні технології. Одне із завдань – допомогти найефективнішим розробкам швидше пройти шлях від випробувань до контрактування та забезпечити військових безпілотниками, які відповідають реальним потребам фронту.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія намагається створити аналог української оборонної платформи Brave1. Пізніше в ISW розкрили задум Кремля.

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