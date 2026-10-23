Замість лікування – ''м'ясні штурми'': командування РФ кидає поранених солдат у бої під Добропіллям – ''Атеш''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ціль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовинЦіль зовсім інша: в ISW пояснили, що стоїть за "інтересом" Росії до мирних перемовин"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із Путіним"Поводиться як дитина". Український кінопродюсер розкрив несподівану таємницю Жерара Депард’є, який товаришував із ПутінимСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуСили оборони відмінусували 1830 окупантів та спалили 5 одиниць спецтехніки армії РФ: дані ГенштабуІлюстрація - жінка з прапорцем УкраїниБіженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знатиНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоНа війні проти України ліквідували актора з популярного російського серіалу. ФотоДональд Трамп і Володимир ПутінДемілітаризована зона і відмова від вступу в НАТО: в The Economist розкрили, яку мирну угоду для України пропонують СШАЗенітник ЗСУРФ атакувала Україну ударними дронами, сили ППО збили 140 зі 176 цілей: є наслідки в областяхВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинВ ISW пояснили, чому Росія атакувала Київ касетною балістикою на тлі мирних перемовинУкраїнські банки суттєво оновили курс долараУкраїнські обмінники помітно переписали курс: скільки коштує долар 23 жовтняВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відеоВ аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан": що сталося. Фото і відео

Замість лікування – "м'ясні штурми": командування РФ кидає поранених солдат у бої під Добропіллям – "Атеш"

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,2 т.
Замість лікування – "м'ясні штурми": командування РФ кидає поранених солдат у бої під Добропіллям – "Атеш"
Російські війська в Україні. Ілюстративне зображення

Російське командування на Добропільському напрямку відмовляє пораненим військовим у повноцінному лікуванні та кидає їх у "м'ясні" штурми. Окрім того, у підрозділах 51-ї загальновійськової армії РФ скасували відпустки й відрядження.

Про це повідомили у Telegram-каналі військового руху українців і кримських татар "Атеш". Там наголосили, що рішення, ймовірно, пов’язані з прагненням командування захопити нові території до тристоронньої зустрічі лідерів США, КНР і РФ.

Командування РФ жене поранених військових у штурми

"Агенти "Атеш" зі складу угруповання військ "Центр" повідомляють, що за останні 2 місяці в 51-й гвардійській загальновійськовій Донецькій армії (зокрема, у 132-й та 5-й окремих мотострілецьких бригадах, що входять до її складу) встановилася практика відмови в госпіталізації для поранених військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
13,2 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
13,2 т.
Росія "розбудила" агентурні мережі для масштабних протестів у Європі: розвідки б’ють на сполох через загрозу вторгнення
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,0 т.
"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото
9,0 т.
"Це була звичайна родина": на Вінниччині попрощалися з матір'ю, її донькою та онукою, яких вбила Росія. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
2,0 т.
У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео
2,0 т.
У Нижньогородській області атаковано центр обробки даних податкової служби: з'явились подробиці. Відео

Як стверджують джерела, на повноцінне лікування скеровують лише тих військових, які втратили кінцівки або через важкий стан не можуть самостійно ходити.

Інших бійців, наприклад із не видаленими осколками в тілі, "безперервно повертаються до м'ясних штурмів у районі Добропілля Донецької області".

Замість лікування – ''м'ясні штурми'': командування РФ кидає поранених солдат у бої під Добропіллям – ''Атеш''

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Крім того, у цих підрозділах скасували всі відпустки та відрядження. В "Атеш" припустили, що місцеве командування поспішає виконати наказ до встановленого терміну, не зважаючи на втрати серед особового складу.

"Є підстави вважати, що командувач угрупуванням прагне за будь-яку ціну зайняти території, про захоплення яких він уже звітував "в кредит", щоб Путін міг заявити про "великі успіхи" на майбутній тристоронній зустрічі лідерів США, КНР і РФ", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли, що через неправдиві звіти про успіхи на Добропільському напрямку російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Однак командування країни-агресорки продовжує поширювати неправдиві повідомлення про просування своїх військ.

Як писав OBOZ.UA, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін обговорював із президентом США Дональдом Трампом можливість тристоронньої зустрічі за участю лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак остаточних домовленостей щодо переговорів і їхнього порядку денного наразі немає.

У міністерстві закордонних справ Китаю також заявили, що не мають інформації про можливу зустріч.

Схожі теми
Війна в Українівійськовіросіяниукраїнські партизаниДонецька областьУкраїнаРосія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел