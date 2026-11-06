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Заповідники під гусеницями: у ГУР розкрили, як російські окупанти нищать природу України

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
1,6 т.
Заповідники під гусеницями: у ГУР розкрили, як російські окупанти нищать природу України
Росія нищить українські заповідники / зебри в "Асканії-Нові" до окупації

Російські окупаційні війська нищать природу України на тимчасово окупованих територіях. Загарбники на Донеччині, Луганщині та Херсонщині створюють псевдоприродоохоронні органи, що замість захисту довкілля сприяють його подальшому знищенню.

Заповідники та унікальні екосистеми ворог перетворює на простір бойових дій, військових укріплень і катастрофічного забруднення. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські окупанти нищать природу України

Скільки би Москва не розповідала про свої нібито права на територію України і про те, як вона розв'язала повномасштабну агресивну війну проти нашої держави нібито для якогось захисту – реальні дії російських військ підтверджують: вони розуміють, що прийшли на чужу землю – і поводяться, як загарбники та окупанти.

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Зокрема, паплюжать і нищать росіяни українські заповідники на тимчасово окупованих територіях.

"Держава-агресор Росія створює так звані "природоохоронні установи" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Функціонування вказаних псевдоорганів спрямоване на зміцнення окупаційного контролю над захопленими гектарами заповідних земель та природними ресурсами України. Тим часом російська окупаційна армія продовжує нищити українські екосистеми та заповідні зони, перетворюючи їх на простір бойових дій, військових укріплень і катастрофічного забруднення. Хижацькі дії російських окупантів", –  йдеться у заяві ГУР.

Заповідники під гусеницями: у ГУР розкрили, як російські окупанти нищать природу України

Росія нищить українську природу

Воєнна розвідка України нагадує: у зоні ведення активних бойових дій або під російською окупацією перебувають десятки українських заповідних територій, екосистеми яких зазнають колосальних збитків внаслідок розпочатої Москвою війни. Серед них:

  • Асканія-Нова,
  • "Меотида",
  • Приазовський національний природний парк,
  • Кінбурнська коса,
  • "Святі Гори",
  • Кремінські ліси та інші.

Як повідомляв OBOZ.UA, влітку стало відомо, що окупанти розграбували захоплений заповідник "Асканія-Нова".

Зокрема, колаборант Олег Зубков, що володіє зоопарками у Криму, незаконно вивіз звідти тварин. Збитки, завдані заповіднику міжнародного значення, оцінюють у понад 67,3 мільйона гривень. 

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Війна в УкраїніТимчасова окупація українських містВоєнні злочини РосіїУкраїнаГоловне управління розвідки
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