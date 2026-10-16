''Завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено'': Путін виступив з новою погрозою

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що повне захоплення Донецької області залишається одним із головних завдань російської армії у війні проти України. За його словами, захоплення Добропілля є помітною подією, яка відкриває російським військам шлях до адміністративних кордонів самопроголошеної "ДНР".

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Про це Путін сказав під час відвідування пункту управління об’єднаного угруповання військ, де заслухав доповіді свого військового командування. Під час доповіді пролунала заява, що "завдання масованих ударів по Україні має бути продовжено".

Що доповіли Путіну

Війська загарбників нібито "звільнили" Добропілля, доповів російський командувач військом окупантів Герасимов Путіну. Також звільнено Олексієво-Дружківку у так званій "ДНР".

Російські війська з 1 вересня взяли під контроль понад 1800 кв км території та 92 населені пункти. Основні зусилля об'єднаного угруповання військ окупантів зосереджені на звільненні Донбасу.

Передові групи нібито увійшли до Білозерського та ведуть вуличні бої. Останні три дні під контроль окупантів перейшов населений пункт Сергіївка.

У Харківській області російська армія "звільнила" 461 кв. км територій та 28 населених пунктів.

На Запоріжжі російські війська нібито ведуть бої вже в Оріхові і вже у 5 км від обласного центра.

Внаслідок прямих влучень знищено обладнання для виробництва крилатих ракет у Дніпрі. Загалом ЗСУ восени втратили понад 3,5 тисячі осіб особового складу.

Армія агресорів розпочала удари по об'єктах енергетики України, доповів Путіну Герасимов.Також за планом завдаються удари українськими мостами стратегічного призначення, додав він.

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Що відповів Путін

Путін назвав "помітною подією" взяття під контроль Добропілля. А звільнення так званої "ДНР" залишається одним із головних завдань. Звільнення Олексієво-Дружківки нібито створює умови для якнайшвидшого виконання цього завдання.

Наступ у Запорізькій області просувається високими темпами, похизувався диктатор.

Значно розширено смугу "безпеки" у прикордонних районах з Україною, додав ватажок Кремля. Бойова робота пов'язана із втратили і складнощами, але темпи просування російських військ зросли, зазначив Путін.

Головні історії дня

Масовані удари по ВПК України мають бути продовжені, підкреслив російський диктатор.

Що насправді на фронті

Як завжди, і Путіну, і сам кремлівський ватажок збрехали. Щодо нібито захоплення вищезгаданих місць – вони навіть не у так званій "сірій зоні".

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Згідно з останніми даними ISW, російські війська продовжували наступальні операції на Сумщині, але не просунулися вперед. Намагалися вони наступати і на півночі Харківщини, але просуванню ворога завадили українські контратаки.

Без підтверджених просувань минули й обмежені наступальні операції РФ і на інших напрямках.

Натомість Сили оборони нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Аналітики знайшли відеопідтвердження просування українських військ на захід від Голубівки.

Також підтверджено просування ЗСУ вперед біля Добропілля і під Оріховим.